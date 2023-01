Nella puntata del 9 gennaio di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone si è presentata con la mano fasciata e ovviamente il pubblico lo ha notato subito. Immediatamente c’è stata tanta preoccupazione, infatti non c’erano stati annunci precedenti da parte della conduttrice televisiva. Nel corso dell’appuntamento col programma Rai è emersa tutta la verità e si è potuto scoprire cosa le fosse successo. Nonostante questo inconveniente, lei ha deciso di lavorare ugualmente e di non rinunciare alla trasmissione.

Un gesto che è stato accolto sicuramente da applausi, visto che ha dimostrato ancora una volta la massima professionalità e passione verso il suo lavoro. Lei è stata regolarmente presente ad Oggi è un altro giorno, ma Serena Bortone aveva una mano fasciata e probabilmente continuerà ad averla così anche nei prossimi giorni. In particolare, ad essere interessata è stata la mano destra, che ha portato questa inaspettata fasciatura. Ma andiamo a vedere cosa ha svelato la padrona di casa.

Leggi anche: “Lui è morto, giusto?”. Vittorio Sgarbi, che gaffe in diretta: Serena Bortone in imbarazzo





Oggi è un altro giorno, Serena Bortone con la mano fasciata: il motivo

Ad Oggi è un altro giorno Serena Bortone ha dovuto avere la mano fasciata, come aveva preannunciato la pagina ufficiale del programma di Rai1, che aveva postato una foto della conduttrice. Ospite della puntata il giornalista Marino Bartoletti, che ha fatto ascoltare un audio inedito di Gianluca Vialli, che gli aveva detto: “Si va avanti a testa alta, petto in fuori, con grande dignità, con grande ottimismo e conto di rompere le p***e alla gente per tanti altri anni ancora. Dovrete sopportarmi ancora per un altro po’, spero. A presto e buona vita”.

A chiedere lumi a Serena Bortone è stato Samuel Peron. E lei ha confessato in diretta televisiva: “Mi sono operata al polso, questa è l’evoluzione del mio malessere al polso”. Ad intervenire successivamente è stata la figlia di Al Bano, Cristel Carrisi: “Quando ti sei operata?”. E la presentatrice: “Stamane”. Quindi, pochissime ore dopo l’intervento chirurgico ha deciso di prendere parte alla trasmissione Oggi è un altro giorno. Una gradita sorpresa per il pubblico, che ha apprezzato la sua grande disponibilità.

Quindi, non ci sono stati imprevisti come ad esempio un incidente o una caduta, come sottolineato dal sito Gossip e Tv. Ha avuto dei problemi al polso e i medici hanno optato per intervenire chirurgicamente per risolvere la situazione. Ma lei ha risposto presente in studio.