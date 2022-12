Incredibile episodio a Oggi è un altro giorno. Vittorio Sgarbi ha commesso una gaffe davanti ad un’incredula Serena Bortone, che ha ascoltato l’annuncio di una morte famosa che in realtà non c’è mai stata. Il critico d’arte si stava soffermando sulla sua vita professionale, quando all’improvviso ha fatto un nome e cognome e ha dato per scomparso quest’uomo. Non sappiamo se il diretto interessato sarà stato informato dell’accaduto e se vorrà replicare, ma sta di fatto che la conduttrice non riusciva a credere alle sue orecchie.

Nel corso dell’appuntamento televisivo del 30 dicembre di Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti c’era appunto Vittorio Sgarbi che si è reso artefice di una gaffe inaspettata. Aveva saputo della morte di questa persona e quindi ha chiesto conferme alla padrona di casa, costretta subito a rispondere a quelle dichiarazioni impensabili. Il sottosegretario alla Cultura del governo Meloni ha lasciato sbalorditi anche i telespettatori, che non potevano certamente aspettarsi simili frasi da Sgarbi.

Leggi anche: “La nostra famiglia si allarga”. Serena Bortone, l’annuncio a Oggi è un altro giorno





Oggi è un altro giorno, Vittorio Sgarbi fa una gaffe clamorosa

Innanzitutto, durante la sua ospitata ad Oggi è un altro giorno, Vittorio Sgarbi prima della gaffe aveva dichiarato: “La televisione di Raffaella Carrà era senza errori, era impossibile litigare con lei. Le poche volte che io ho fatto una tv un po’ distruttiva da lei siamo stati scomunicati dal Papa. Era stupita che io potessi creare disordine”. Poi ecco lo sconcerto generale, quando ha nominato uno dei conduttori più famosi italiani, ancora in vita, che invece è stato dato per morto dal critico d’arte.

Sgarbi ha esclamato in diretta: “Pippo Baudo è scomparso da poco, è scomparso o no? Ah, è vivo? Siamo sicuri? Me l’hanno detto ieri”. E Serena Bortone ha subito reagito: “Ma smettila, certo che è vivo. Diciamo che gli allunghiamo la vita”. E infine il sottosegretario alla Cultura ha chiosato: “Per fortuna, è una notizia che ho letto veramente”. Il conduttore televisivo è invece assolutamente vivo e non sappiamo per quale ragione abbia voluto fare una simile affermazione davanti a tantissimi telespettatori.

Sgarbi che crede che Pippo Baudo sia morto

Forse Vittorio Sgarbi dovrebbe avere un po' di rispetto per Pippo, per Pippo Baudo#oggièunaltrogiorno pic.twitter.com/2uaN6l1b4w — Edo (@rienneva_plus) December 30, 2022

Pippo Baudo ha 86 anni ed è uno dei conduttori più importanti della storia della Rai. Ha il record di presentazioni del Festival di Sanremo, infatti è stato presentatore in 13 occasioni. L’anno scorso è stato giudice per il Premio Tim di Amici e su Rai3 è stato commentatore de La grande opera all’Arena di Verona.