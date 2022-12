Novità a Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone. Anche in questi giorni di feste natalizie la conduttrice tiene compagnia al suo pubblico affezionato con tante storie e tante interviste. Nella puntata di ieri – mercoledì 28 dicembre – è arrivato l’annuncio della stessa Serena Bortone proprio in apertura. Prima di collegarsi con il giornalista del TG1 da Piazza San Pietro a Roma per dare informazioni sulle condizioni di salute di Papa Ratzinger, è arrivato l’annuncio di Serena Bortone.

“Anche la nostra famiglia si è allargata come capita nelle famiglie italiane”. La novità riguarda gli “affetti stabili” di Oggi è un altro giorno. Si tratta degli ospiti fissi del programma. A Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi, Laura Freddi, Antonio Mezzancella e Samuel Peron si aggiungono due protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle Alessandro Egger e Angelo Madonia. Il primo è un modello attore che ha sfiorato la vittoria in coppia con Tove Villfor mentre il secondo è un ballerino professionista che ha sfiorato il successo in coppia con Ema Sokholma.

Serena Bortone, due nuovi “affetti stabili” a Oggi è un altro giorno

Nel corso delle tre edizioni nel ruolo di “affetti stabili” si sono susseguiti gli attori de Il paradiso delle signore Emanuel Caserio e Pietro Masotti, Gigliola Cinquetti e Valerio Scanu che dopo anni di stop è ritornato nei giorni scorsi. Dopo il caso Memo Remigi, Serena Bortone cambia e si affida a due volti che nelle ultime settimane hanno trovato la loro consacrazione a Ballando con le stelle. Egger, non ha perso tempo per mostrare di che pasta è fatto. Infatti durante l’intervista di Serena Bortone ad Ricky Tognazzi è intervenuto per mostrare il suo adorabile amico a quattro zampe Papi.

L’ex concorrente di Ballando con le stelle sul suo cagnolino ha fatto una curiosa rivelazione: “In America Latina tutti si chiamano papi, mami… Quindi ho scelto di chiamare così il mio cane! È protagonista di uno spot pubblicitario del cibo per cani”. A questo è arrivata anche la battuta tra le risate di Serena Bortone: “Hai messo a reddito pure lui!”.

La programmazione di Oggi è un altro giorno andrà avanti fino a venerdì 30 dicembre sempre su Rai1 a partire dalle 14,05. Poi lo stop per il Capodanno e si riprende nel 2023 da lunedì 2 gennaio sempre con le storie e le tante interviste ai personaggi del mondo della tv da parte di Serena Bortone con un occhio ai fatti di politica e attualità.