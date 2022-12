“No, così non va bene”. Serena Bortone gela l’ospite, perde le staffe e stacca il collegamento

Serena Bortone perde la pazienza in diretta. Puntata partiolarmente movimentata quella andata in onda oggi, venerdì 23 dicembre, del popolare programma “Oggi è un altro giorno”. Sarà l’atmosfera natalizia alle porte, ma pare proprio che nell’aria ci sia una certa ‘elettricità’. Ospite speciale è stato Valerio Scanu che poco prima di esibirsi è finito nel mirino della conduttrice.

Serena Bortone ha infatti presentato il cantante così: “Sono felice di avervi ospitato, c’è anche Valerio che sta qui con tanto di maglione un po’ ridicolo, però adatto diciamo al Natale, alle paperine e anche ai bimbi”. Il cantante non l’ha presa bene e infatti ha subito ribattuto: “Ti sei pettinata con un petardo e dici a me che sono ridicolo? L’hanno pettinata coi mortaretti, manco fossimo al 31 dicembre”. Ma nel proseguio della puntata la tensione non si è smorzata, anzi.

Serena Bortone perde la pazienza con l’ospite

Durante uno dei servizi l’inviato si trova a San Gregorio Armeno, strada nel centro storico di Napoli celebre per le botteghe artigiane dei presepi. Ospite della puntata c’è proprio un artigiano che illustra orgoglioso le particolarità delle sue creazioni. Ad un certo punto l’uomo parla dell’ultima moda, ovvero le statuine personalizzate. “Questa è una nuova idea regalo, servono tre foto: un frontale, un profilo e una intera. E noi riproduciamo fedelmente la statuina richiesta”.

A questo punto, però, Serena Bortone appare infastidita e richiama l’attenzione di inviato e ospite: “Vi dico, anche un po’ meno narcisismo. La statuina di voi stessi dentro il presepe anche no. Giusto? Cioè, poi magari, figuriamoci, è un business, ma mi sembra un po’ mitomane…”. L’artigiano risponde che, in realtà, spesso i clienti richiedono una statuina di una persona cara o di un amico.

In ogni caso il collegamento va avanti e l’inviato mostra anche le statuine dei personaggi famosi, come la Regina Elisabetta, Re Carlo III, Giorgia Meloni e Raffaella Carrà. Viene anche fatto vedere un presepe autosufficiente, “visto il caro energia”, provvisto di pannelli fotovoltaici e pale eoliche. Serena Bortone, però, pare non vedere l’ora di chiudere il collegamento e dopo aver ringraziato l’ospite riprende prontamente la linea.

