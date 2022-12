“Dite la verità”. Serena Bortone, gelo a Oggi è un altro giorno: messaggio di Selvaggia Lucarelli

A Oggi è un altro giorno si parla di Ballando con le stelle: mancano pochi giorni alla finalissima del 23 dicembre che decreterà il vincitore di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci. A un certo punto si apre la discussione su Lorenzo Biagiarelli che si è aperta la discussione. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli è stato uno dei più discussi di questa edizione, un concorrente che ha diviso soprattutto per essere il fidanzato della giurata del programma. A detta della giornalista Lorenzo Biagiarelli non è stato giudicato né in quanto ballerino di Ballando né in quanto Lorenzo Biagiarelli. Spesso, al contrario, è stato giudicato e ha attirato giudizi solo perché suo compagno.

Selvaggia Lucarelli era certa che nella puntata dei ripescaggi il suo fidanzato avrebbe ricevuto i complimenti della giuria e che sarebbe stata ripescata Luisella Costamagna. Serena Bortone ha affrontato questo tema oggi e ha dato la parola a Samuel Peron (il ballerino di Iva Zanicchi) che ha riconosciuto il buon lavoro fatto dalla maestra di Ballando con Lorenzo Bigiarelli. Peron non ha potuto negare che in qualche modo il fatto di essere il fidanzato di Selvaggia possa aver influito in modo negativo sul percorso dello chef a Ballando con le Stelle. “Può essere”, così ha risposto quando gli hanno chiesto se in qualche modo poteva essere stato penalizzato.

“Però sta di fatto che non è stata la giuria a buttarlo fuori, è stato il giudizio popolare. La giuria gli ha sempre dato voti altissimi. […] Selvaggia sono sette anni che fa Ballando con le Stelle, sa benissimo che questa dinamica innesca un meccanismo che può arrivare negativamente o positivamente a casa. Anche se tu balli benissimo ma non piaci a casa non vai avanti”, ha aggiunto Samuel Peron. In studio c’erano Alex Di Giorgio e il suo insegnante ed entrambi erano d’accordo sul fatto che in parte Biagiarelli sia stato penalizzato.

Quindi Serena Bortone è andata avanti parlando di altri argomenti, ma dopo qualche minuto ha letto un messaggio ricevuto proprio da Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha scritto alla conduttrice di Oggi è un altro giorno durante la puntata e poco dopo quindi che si è parlato del suo fidanzato. Quindi la conduttrice ha letto il messaggio: “Lorenzo è sempre stato bassissimo in classifica, il pubblico da casa votava pochissimo Iva che però ha preso quattro tesoretti e una card. Quindi Lorenzo è fuori perché non è stato salvato dalla giuria. A me sta bene ma bisogna essere sinceri”

In sostanza Selvaggia Lucarelli ha smentito Samuel Peron sull’eliminazione del suo fidanzato. Non è stata del tutto responsabilità del pubblico, o per meglio dire anche la giuria ha le sue responsabilità. Mentre Serena leggeva il messaggio, il ballerino ha ascoltato con grande attenzione e poi ha commentato: “Io ricordo che lui a livello di giudizio dei giudici prendeva sempre dei gran bei voti…”. Infine Serena Bortone ha ricordato a tutti che è un gioco e che lo spettacolo deve andare avanti.