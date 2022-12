Gianluca Vialli, Marino Bartoletti si commuove in tv: “Ecco come sta”

Gianluca Vialli, ai microfoni di Oggi è un altro giorno parla Marino Bartoletti. Così mentre il campione continua la sua battaglia a Londra dove è ricoverato sostenuto dall’affetto di milioni di tifosi. Un amore puro e profondo che si è riversato sui social. “Forza, forza, forza, forza, Gianluca”, “Forza Luca, combatti con tutte le forze che ti sono rimaste. Non mollare, noi facciamo tutti il tifo per te. Questa è una battaglia importante, la più importante della tua vita, non puoi perderla”, “Non mollare Gianluca”, alcuni dei commenti apparsi sui social.



Le condizioni di Vialli sembravano essere peggiorate nei giorni scorsi dopo l’annuncio al ruolo di capo delegazione degli Azzurri. “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”, aveva detto Vialli.

Gianluca Vialli, a Oggi è un altro giorno interviene Marino Bartoletti: “Persona fantastica”



“L’obiettivo – spiegava – è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”, il saluto dell’ex calciatore su cui ora interviene Bartoletti da sempre vicino al campione.



“Vialli è il giocatore più gentile che abbia conosciuto in vita mia, di una dolcezza straordinaria – ha raccontato a Serena Bortone -. Spero che la fortuna che lo aspetta nei prossimi giorni sia pari alla sua gentilezza.” Poi è stata la volta di Francesco Oppini: “Per merito di mia madre, conosco Vialli da quando ero un ragazzino. Quello che dice Marino è giusto”.



“È molto umile, quasi come se c’entri poco con i trofei che ha ottenuto ma è stato un grande giocatore, un grande vice in panchina ma soprattutto un grande uomo e un grande capitano”. Bartoletti ha dedicato un pensiero anche a Sinisa Mihajlovic. “Ho scritto su di lui parole che si possono dedicare a un amico. Al di là di tutto quello che è stato detto, ha avuto una stella polare che era questa: la sua lealtà. E la lealtà porta incoerenze e ruvidezze. Io diffido da chi si permette di giudicare Sinisa che è una persona che ha sofferto tanto.”