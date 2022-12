Questa volta i mondiali di calcio in Qatar non hanno nulla a che fare con la mancata messa in onda di un programma sulla Rai. Infatti la tv di Stato ha acquistato i diritti in esclusiva per trasmettere le partite della manifestazione mondiale e di conseguenza è stata stravolta la programmazione: dal 21 novembre, la data di inizio, diversi programmi sono saltati o sono andati in onda in forma ridotta per fare spazio al calcio. Va detto che la Rai ha acquistato i diritti prima che l’Italia non si qualificasse.

Anche programmi come Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, si sono dovuti adeguare e nelle ultime settimane la messa in onda ha subito variazioni. Anche per la puntata di giovedì 14 dicembre ci sono novità, ma non sono connesse con i mondiali (che si avviano alla finalissima in programma domenica 18 alle 16 su Rai1). Infatti il programma deve lasciare spazio a Telethon.

Oggi è un altro giorno salta, al suo posto Telethon

Era già in programma che da questo questo pomeriggio, a partire dalle 14.10, Rai1 avrebbe trasmesso il primo di una serie di appuntamenti del daytime di Telethon, cosa che avverrà anche domani – venerdì 16 dicembre – nella stessa fascia oraria, motivo per il quale Serena Bortone e il suo gruppo di ‘affetti stabili’ hanno già terminato questa settimana di lavoro e saranno di nuovo in video la prossima settimana da lunedì 19 dicembre, come sempre a partire dalle 14 dopo l’edizione del TG1 delle 13.30 e la costola del telegiornale dedicata all’economia.

Dalle anticipazioni emerse dopo la conferenza stampa di presentazione sui vari appuntamenti del daytime di Telethon previsti sulle tre reti Rai fino a domenica 18, si viene sapere che a fare gli onori di casa nel pomeriggio del 15 dicembre ci saranno Tiberio Timperi e Arianna Ciampoli che occupano la fascia di Oggi è un altro giorno e faranno da traino fino all’appuntamento con la soap “Il paradiso delle signore”, fissata alle 16. Quindi la diretta Telethon prosegue su Rai2. Venerdì a prendere il posto di Serena Bortone ci saranno Eleonora Daniele e Paolo Belli.

Nella puntata di Oggi è un altro giorno di mercoledì 14 dicembre Serena Bortone ha ricevuto un invito particolare da Milly Carlucci, in collegamento per dare le anticipazioni della finale di Ballando con le stelle. “Ci manchi solo tu per fare la Ballerina per una notte qui da noi. Se vuoi fare un’incursione come ballerina ti aggiungiamo, accettiamo iscrizioni”. Pronta la risposta della conduttrice che non si aspettava una proposta del genere e dopo l’iniziale sorpresa ha declinato l’invito tra le risate: “No guarda ti faccio fare una brutta figura, voglio bene a questa azienda, voglio bene alla Rai, voglio bene a te”.