Continua a far discutere l’estromissione di Memo Remigi da Oggi è un altro giorno. Il cantante 84enne non fa più parte del programma di Rai1 condotto da Serena Bortone: è accusato di aver palpeggiato la collega Jessica Morlacchi durante la diretta di venerdì 21 ottobre. “Come avrete notato, da lunedì, Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo, programma, in questa azienda, in nessun luogo”, ha detto la conduttrice annunciando l’esclusione del cantante.

Lui ha provato a difendersi dicendosi pronto a fare causa alla Rai: “Sono moralmente distrutto. Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto. Ho dato mandato all’Avv. Giorgio Assumma di Roma di esaminare, sotto il profilo legale, la via più idonea per la tutela della mia dignità di uomo e di artista”, ha dichiarato Memo Remigi, che ha poi continuato: “Il provvedimento, con il quale sono stato espulso da un programma a cui stavo dando la collaborazione più convinta ed entusiastica, mi pare ingiusto per la sproporzionata gravità della condanna inflittami, senza neppure aver sentito le mie ragioni e considerato le mie scuse”.

Memo Remigi contro Serena Bortone: “Nemmeno una telefonata”

Quindi nella serata di domenica 4 dicembre Memo Remigi è stato ospite su La7 di Non è l’arena, programma condotto da Massimo Giletti e ha provato a fare chiarezza sull’accaduto e ha parlato del suo rapporto con Serena Bortone, la giornalista che è al timone di Oggi è un altro giorno. Stando al racconto del cantante in due anni di lavoro si è creato un rapporto forte tanto da sentirsi spesso anche fuori dagli studi televisivi. Dopo l’estromissione dal programma Memo Remigi non avrebbe ricevuto neanche una telefonata da Serena Bortone.

“Ci siamo scambiati anche telefonate extra lavoro. Ma dopo il fatto più sentita, nemmeno una telefonata”, ha detto Memo Remigi durante l’intervista a Non è l’Arena. Le telecamere del programma di Massimo Giletti hanno addirittura raggiunto Serena Bortone, che però si è rifiutata di rilasciare dichiarazioni in merito. Il giorno dopo ha preso la parola la conduttrice che ha lanciato una frecciata al cantante nel corso di Oggi è un altro giorno.

Serena Bortone non ha mai fatto il nome di Memo Remigi, ma il riferimento al cantante è apparso abbastanza chiaro. Intervistando Iva Zanicchi, la conduttrice si è complimentata per la sua schiettezza e spontaneità e poi ha lanciato la sua stoccata: “Iva, tu sei te stessa e chi è sè stessa ha sempre una marcia in più. Perché noi possiamo perdonare chi è sè stesso. Sai chi è che non perdoniamo mai? I falsi. Le persone che si fingono di essere in un modo e si rivelano in un altro modo. Io quelle persone lì, io almeno, non le perdono mai”.