Si torna a parlare di Memo Remigi e Jessica Morlacchi. Ospite a Non è l’Arena, il cantante milanese si è fatto intervistare da Massimo Giletti dopo il brutto episodio accaduto a Oggi è un altro giorno. Come qualcuno ricorderà infatti, l’uomo è stato allontanato dal programma di Serena Bertone, per aver palpato il lato b della collega. Giletti fa rivedere il filmato al cantautore e lui risponde: “Mi fa un effetto strano. Ho fatto questo gesto stupido… Lavoriamo insieme da un paio d’anni, c’è una grande complicità e soprattutto una grande amicizia, Jessica è una ragazza molto divertente…”.

Poi ancora Remigi: “Io la tenevo con la mano sulla spalla e poi scherzosamente, senza pensare che potessi creare tutto questo pandemonio, è scivolata la mano sulla natica. Lei mi ha dato un piccolo schiaffo sulla mano, l’ha presa e l’ha spostata davanti. E allora, se in questo frangente lei si fosse così risentita o offesa, io alla fine della trasmissione le avrei senz’altro chiesto scusa, ma non mi è stato detto niente”. Giletti allora ipotizza che la donna sia stata in imbarazzo: “Ma non può esserci, io mi sono reso sempre disponibile nei suoi confronti e nei confronti di tutti gli amici con i quali abbiamo condiviso questi ultimi due anni”.

Memo Remigi e Jessica Morlacchi: l’intervista a Non è l’Arena

Il conduttore poi incalza: “Ma Bortone non ti è venuta a dire ‘cosa hai fatto?’, non c’è stata una riunione?”. “No – risponde Memo Remigi – assolutamente. Mi arriva una telefonata di un autore del programma. Ero in albergo e mi è stato detto ‘Memo rimani due tre giorni senza venire in trasmissione e vedremo cosa succede perché hanno pubblicato questa cosa su Twitter”.

E ancora: “Speriamo non succeda niente perché è uno scherzo fra di voi…’. Io sono rimasto tre giorni in albergo e non ho sentito nessuno”. E sulla collega Memo racconta: “Una grande professionista, ci siamo scambiati anche telefonate extra lavoro. Ma dopo il fatto più sentita, nemmeno una telefonata. Non riesco a capire questo atteggiamento, sono stato con lei due anni tra gli affetti stabili e nemmeno una chiamata”.

E conclude: “Io ho sentito solo i vertici Rai. Ho fatto una grande fesseria, però potevano chiamarmi e dirmi: ‘Guarda, hai fatto questo e questo e dobbiamo prendere provvedimenti’. Potevano sentire la mia versione. Ci sono andati di mezzo anche i miei familiari, i miei nipoti sono andati a scuola e gli dicevano: ‘Ma come? Tuo nonno ha fatto questo’?“.

