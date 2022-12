Amadeus ha fatto un altro colpaccio per Sanremo 2023, infatti è notizia di poco fa dell’annuncio di una nuova co-conduttrice per la kermesse musicale più famosa in Italia. Questa comunicazione segue di poche ore la rivelazione del direttore artistico, in merito ai big che si sfideranno a febbraio. In totale i partecipanti saranno ben 28: 22 sono stati annunciati dal conduttore, mentre gli altri 6 usciranno fuori dalla classifica di Sanremo Giovani, infatti su 12 ben la metà riuscirà ad approdare all’Ariston.

Dunque, Amadeus avrà al suo fianco a Sanremo 2023 un’altra figura molto importante oltre a quella di Chiara Ferragni. Prima di dirvi di chi si tratta, vi ricordiamo chi sono i cantanti in gara riferiti dal presentatore al telegiornale di Rai1: Articolo 31, Elodie, Colapesce e Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, I Cugini di Campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante ed Ultimo.

Amadeus, a Sanremo 2023 avrà come co-conduttrice Francesca Fagnani

Dunque, Amadeus potrà contare per Sanremo 2023 su una co-conduttrice molto seguita e apprezzata per il suo modo di lavorare sicuramente diverso rispetto agli altri. L’annuncio ufficiale è arrivato dal profilo Twitter ufficiale del Festival di Sanremo. Proprio nella prima mattinata del 5 dicembre è arrivata la conferma importantissima, che ha già raccolto i primi consensi. Infatti, c’è chi ha scritto: “Grazie Amedeo, grazie mamma Rai, grazie palinsesto per aver rallegrato questo lunedì con la sua presenza”.

Ecco la comunicazione social di Sanremo: “Francesca, buongiorno e benvenuta, che belva si sente? Francesca Fagnani tra le co-conduttrici di Sanremo 2023”. Quindi, la conduttrice di Belve affiancherà Amadeus e raggiungerà la Ferragni e Gianni Morandi, già comunicati precedentemente. Ecco altre reazioni del popolo del web: “Ama, ti giuro, te ne saremo grati a vita”, “Almeno una gioia questo lunedì”, “Bellaaaa”, “Ti lodiamo e ti benediciamo per questa co-conduzione immensa”, “La mia belva preferita”.

Francesca Fagnani, classe 1976, è una giornalista e conduttrice televisiva che conduce Belve su Rai2 dal 2021. In precedenza l’aveva presentato nel 2018 e 2019 sul canale Nove. Lei è anche nota per essere da 9 anni la compagna del collega Enrico Mentana.