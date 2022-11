“Ho detto no”. Amadeus, colpo durissimo: la vip più attesa snobba Sanremo

Brutta notizia per Amadeus, che ha ricevuto un secco rifiuto per Sanremo 2023 da una vip che sarebbe stata molto attesa. Lei non si vede da un bel po’ di tempo nel piccolo schermo e questa sarebbe stata l’occasione giusta per apprezzarla nuovamente. Invece non sarà così, come confermato dalla diretta interessata nel corso di una sua intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini. Ma ovviamente nella sua lunga conversazione ha toccato vari argomenti e non solo quello inerente la kermesse musicale.

Per Amadesu c’è stato questo rifiuto clamoroso per Sanremo 2023. E la vip ha anche rivelato, parlando della sua vita e dell’amore per i cavalli: “Ho iniziato a prendere lezioni con mia figlia, Natalia, abbiamo imparato insieme. E poi abbiamo conosciuto la parte più bella, che è stato capire come un animale che ti sembra grosso e indistruttibile abbia un’anima così fragile. A volte vengono trattati in modo rude, ma sentono persino una mosca che si appoggia su di loro e così è la loro anima”.

Amadeus, rifiuto per Sanremo 2023 da Natalia Estrada

Poi colei che ha rattristato Amadeus, a causa di un rifiuto inaspettato per Sanremo 2023, ha aggiunto a Chi: “In tv è la stessa cosa: impieghi anni a costruire una carriera, ma poi ti senti fragile e hai paura di perdere tutto. Mi sono trovata in cima a una collina e avevo di fronte due strade. Il cavallo mi ha dato un’altra dimensione. E io, che venivo dalla danza e amavo la disciplina, ho scelto lui. Non ho paura dei cavalli, figurati se ho paura di tornare in tv. La cosa che mi peserebbe è dovermi trasferire in città per essere vicina agli studi”.

A dire di no ad Amadeus e all’atteso programma è stata Natalia Estrada, che ha spiegato così la sua volontà: “Mi piacerebbe l’idea, ma non mi piace essere sulla bocca di tutti, la mia scelta è stata quella di fare la mia vita. Con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo, abbiamo fatto tante trasmissioni insieme. Ho vissuto anche la nascita del loro amore, per questo mi dispiace dire di no, ma non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, mi sfuggirebbe il controllo di poter fare quello che mi piace. Lui mi ha anche proposto di entrare all’Ariston a cavallo”.

Poi la Estrada ha concluso, dicendo: “Tornare in quel turbinio di fama che cerca chi va al Festival non è ciò che desidero. Io vivo poi nella natura, abbiamo un monitor ma non abbiamo nemmeno l’antenna della televisione”. Una vita dunque totalmente differente quella che vive la donna, che non vuole tuffarsi nuovamente in questo mondo.