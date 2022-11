Brutto momento per Amadeus e Sanremo 2023. Un cantante è costretto a non prendere parte alla kermesse musicale più famosa in Italia a causa di problemi di salute. L’annuncio è stato fatto dal diretto interessato, che ha ammesso di essere arrabbiato ed estremamente dispiaciuto di quanto avvenuto. Una notizia davvero molto negativa, che ha lasciato tutti senza parole, in particolare i fan dell’artista e anche il conduttore e direttore artistico, il quale sicuramente non gli farà mancare la sua vicinanza dopo questo spiacevole episodio.

Dunque, Amadeus a Sanremo 2023 non potrà avere questo cantante. Invece nei giorni scorsi è emerso che a salire sul palco dell’Ariston sarebbero il secondo in classifica di Amici 21, Alex Wyse, e la sua amica e collega Sissi Cesana, che ha partecipato alla stessa edizione della trasmissione. Classe 2000, Alex ha perso solamente la sfida finale col vincitore Luigi Strangis. Il suo vero nome è Alessandro Rina e ha studiato al Chesterton Community College di Cambridge. Ha ottenuto un diploma tre anni fa alla BIMM nella capitale inglese Londra.

Amadeus, a Sanremo 2023 non ci sarà Alfa: “Sono malato”

Il giovane artista ha lasciato rattristato Amadeus, che a Sanremo 2023 non potrà avere la possibilità di esibirsi. Questa la comunicazione del cantante: “Domani sarei dovuto andare a Roma per le selezioni di Sanremo Giovani, ma mi ritrovo a letto con la febbre e senza la forza di alzarmi. Non so cosa dire, sono ore che piango dalla rabbia. Sono il Festival da quando ho iniziato a far musica, ricordo che lo guardavo coi miei nonni. Sono deluso perché dopo mesi di lavoro e sacrificio non potrò presentarmi all’audizione e verrò squalificato senza neanche poter cantare”.

A dover rinunciare a questa esperienza il giovane cantante Alfa, che ha concluso così il suo messaggio social: “Mi dispiace tanto, non doveva andare così”. Tra i primi a dargli coraggio il collega Shade: “Mi dispiace molto, sono certo che ti rifarai. Magari sul palco dei big, ti abbraccio”. Da segnalare anche il commento di Matteo Diamante: “Neanche prendendo qualsiasi medicina? Cavoli amico, mi spiace. Ti sono vicino”. E tanti altri suoi ammiratori hanno comunque provato a tirargli su il morale in uno dei momenti più complicati della sua vita.

Il vero nome di Alfa, che ha 22 anni, è Andrea De Filippi ed è un rapper nato a Genova. Già a 8 anni ha cominciato a suonare chitarra e pianoforte e il 14 ottobre del 2017 ha pubblicato l’album Alfa-Omega. L’anno scorso è uscito il singolo Ti amo ma con Tecla e successivamente insieme hanno cantato Faccio un casino. Ora la delusione del forfait a Sanremo.