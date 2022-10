Da Amici a Sanremo 2023. La clamorosa notizia sta prendendo corpo in queste ore ed è davvero molto interessante. Due cantanti sarebbero in procinto di sbarcare sul palco dell’Ariston per provare ad entrare nella storia, vincendo la kermesse musicale più famosa d’Italia. Amadeus ha pescato più di una volta dal talent show di Maria De Filippi e anche in questa occasione potrebbe proseguire la sua tradizione. I nomi sono decisamente intriganti e sul web c’è già grandissimo fermento in attesa delle possibili ufficialità.

Hanno recentemente preso parte al programma Amici, ma ora sarebbero pronti già per Sanremo 2023. E lo farebbero tra l’altro in coppia, unendo le loro forze. Nei giorni scorsi TvBlog ha invece rivelato che Natalia Estrada sarebbe stata contattata in vista del Festival di Sanremo 2023 in veste di co-conduttrice al fianco di Amadeus o ospite speciale. Il sito resta ancora molto vago e al contempo molti fan ricorderanno le parole della Estrada rilasciate di recente su Oggi, che non davano molte speranze sul suo ritorno in tv.

Da Amici a Sanremo 2023: “Si tratta di Alex Wyse e Sissi Cesana”

A riportare la notizia è il sito Blasting News, che ha citato alcune indiscrezioni che si stanno rincorrendo in queste ore. Gli ex cantanti di Amici vogliono andare a Sanremo 2023 e starebbero facendo di tutto per farcela. Secondo quanto trapelato, i due artisti avrebbero già scelto la canzone inedita che sarebbe già stata fatta recapitare al direttore artistico Amadeus. Non resta che aspettare i prossimi mesi per avere la certezza della loro partecipazione, ma sembra che le basi possano esserci tutte.

A prendere parte al prossimo Festival di Sanremo sarebbero il secondo in classifica di Amici 21, Alex Wyse, e la sua amica e collega Sissi Cesana, che ha partecipato alla stessa edizione della trasmissione. Classe 2000, Alex ha perso solamente la sfida finale col vincitore Luigi Strangis. Il suo vero nome è Alessandro Rina e ha studiato al Chesterton Community College di Cambridge. Ha ottenuto un diploma tre anni fa alla BIMM nella capitale inglese Londra e in passato ha lavorato anche come cassiere e cameriere.

Sissi Cesana, nata nel 1999, ha preso parte nel 2020 ad AmaSanremo ma non è riuscita a partecipare al Festival. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è unita sentimentalmente con Dario nella scuola di Amici. Ha anche partecipato a X Factor 13, ma la sua esperienza è terminata precocemente agli home visit.