Non ci sono buone notizie su Sanremo 2023 e per Amadeus. Infatti, un’importante artista ha deciso di rinunciare alla partecipazione alla kermesse musicale più importante e famosa d’Italia. L’annuncio ufficiale fatto dalla diretta interessata non fa piacere ovviamente nemmeno al pubblico, che avrebbe tanto voluto vederla sul palco dell’Ariston. Invece non ci sarà nulla di tutto questo e bisognerà aspettare almeno Sanremo 2024 per sperare di apprezzare nuovamente le sue grandissime gesta.

Invece nei giorni scorsi su Sanremo 2023 era uscita fuori una news molto interessante. Amadeus, secondo il settimanale Vero, potrebbe riuscire a convincere Monica Bellucci: “Sembra che Amadeus voglia l’attrice al suo fianco sul palco dell’Ariston”. E si è anche vociferato di un altro possibile doppio colpo, ma in questo caso in qualità di concorrenti. Se la Bellucci potrebbe diventare una co-conduttrice, LDA e il papà Gigi D’Alessio potrebbero presentarsi insieme per cercare il trionfo finale.

Sanremo 2023, Amadeus non potrà contare su Irene Grandi

A riportare la notizia su Sanremo 2023 e sulla rinuncia che farà Amadeus è stato il sito Leggo, che ha intervistato proprio la cantante che non prenderà parte all’evento musicale più atteso in Italia: “No, Amadeus non mi ha chiamata e devo confessare che non mi sono proposta nemmeno io. Ma c’è il tour, altri progetti, son piena di cose da fare. Mi sa che al festival quest’anno salto un giro”. Niente da fare dunque per i telespettatori, che dovranno accettare questa decisione assunta sicuramente con sofferenza.

Colei che ha rifiutato è l’artista Irene Grandi, che a Leggo ha aggiunto comunque in riferimento alla ripresa degli eventi post-pandemia da coronavirus: “Una bella botta di adrenalina che aspettavamo da tempo. Io poi l’ho scaricata anche nel debutto teatrale”. Classe 1969, la cantautrice originaria di Firenze è balzata per la prima volta agli onori del pubblico nel 1994 con i brani Fuori e T.V.B., scritti da Jovanotti. Poi è riuscita ad imporsi definitivamente soprattutto con l’album In vacanza da una vita e la canzone Bum Bum.

Irene Grandi ha partecipato l’ultima volta al Festival di Sanremo nel 2020, portando in gara la canzone Finalmente io e si è piazzata al nono posto. In precedenza aveva calcato il palco dell’Ariston nel 2015 col brano Un vento senza nome, nel 2010 con La cometa di Halley, nel 2000 con La tua ragazza sempre e nel 1994 con Fuori.