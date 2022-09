Amadeus pensa sempre in grande e a Sanremo 2023 ecco che potrebbe arrivare un colpo da novanta. Dopo aver ufficializzato nei mesi scorsi Chiara Ferragni e Gianni Morandi, ora il conduttore televisivo non vuole fermarsi più ed è pronto a mettere a segno un altro ‘acquisto’ eccellente. Lui ha provato a portarla all’Ariston già due anni fa, ma non è stato possibile concretizzare il suo arrivo. Il direttore artistico non ha nessuna intenzione di demordere ed ecco che sta tornando nuovamente alla carica.

A proposito di Amadeus e Sanremo 2023, il mese scorso Alberto Dandolo del settimanale Oggi aveva scritto: “Il cantante di Latina potrebbe salire nuovamente sul palco del Festival di Sanremo, non come super ospite ma come concorrente”. Il nome in questione è quello di Tiziano Ferro, pronto a rimettersi in gioco per provare a trionfare. Si tratterebbe di un affarone da parte di Amadeus, che dopo aver ufficializzato Chiara Ferragni e Gianni Morandi, metterebbe l’ennesima ciliegina sulla torta. Ma ora c’è anche di più.

Leggi anche: “Lui con Amadeus”. Sanremo 2023, è fatta per il nome top. E già fioccano i commenti





Amadeus, a Sanremo 2023 vorrebbe Monica Bellucci

Le nuove indiscrezioni su Amadeus e Sanremo 2023 sono state diffuse dal settimanale Vero. Pare che il conduttore de I Soliti Ignoti voglia fare di tutto affinché stavolta possa convincere la star italiana a salire sul palco dell’Ariston. Quando aveva rifiutato la prima proposta di un paio di anni fa, lei aveva esclamato: “Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”. E questa chance potrebbe essere arrivata.

Ad approdare a Sanremo 2023 potrebbe essere Monica Bellucci: “Sembra che Amadeus voglia l’attrice al suo fianco sul palco dell’Ariston”. E si è anche vociferato di un altro possibile doppio colpo, ma in questo caso in qualità di concorrenti. Se la Bellucci potrebbe diventare una co-conduttrice, LDA e il papà Gigi D’Alessio potrebbero presentarsi insieme con una canzone per provare a vincere la kermesse musicale più famosa in Italia. Non resta che aspettare ancora qualche mese per saperne di più.

Monica Bellucci, attrice e supermodella classe 1964, è ritenuta una delle maggiori sex symbol degli anni compresi tra il 1990 e il 2000. Inoltre, è stata protagonista in film di successo come La passione di Cristo, i fratelli Grimm e l’incantevole strega, Spectre e Dracula. Nel 2003 è stata la prima donna italiana che ha svolto il compito di madrina al Festival di Cannes.