“Lui con Amadeus”. Sanremo 2023, è fatta per il nome top. E già fioccano i commenti

Colpo di scena su Sanremo 2023, con Amadeus che sarebbe stato in grado di ottenere qualcosa di grandioso. In pochi si aspettavano che tutto questo potesse essere possibile, ma il nome del concorrente che dovrebbe sfidare tutti gli altri per il successo nella kermesse musicale più famosa in Italia è di quelli che spaccano. Un colpaccio in piena regola, che farebbe molto felice la Rai, consapevole del fatto che gli ascolti televisivi schizzerebbero alle stelle solo per questa presenza.

A Sanremo 2023 Amadeus potrebbe portare un concorrente con la c maiuscola. Mentre poco più di un mese fa il direttore artistico ha annunciato la presenza di Gianni Morandi come co-conduttore: “Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante. Per me è una grande gioia, lui è amato da tutti ed è la storia della musica e della televisione. Ma è anche il presente perché è amato da intere generazioni. I ragazzi lo amano così come lo facevano i nostri genitori. Quindi, è sempre attualissimo”.





Sanremo 2023, Amadeus vuole come concorrente Tiziano Ferro

In questi anni il Festival ha ottenuto successi straordinari, ma Sanremo 2023 potrebbe rappresentare un ulteriore passo in avanti, con Amadeus che confermerebbe le sue doti professionali eccezionali. Come concorrente avrebbe scelto un top della musica italiana, famoso in tutto il mondo. A svelare tutto ci ha pensato il settimanale Oggi per bocca del giornalista Alberto Dandolo. Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma pare che le trattative possano essere decisamente già a buon punto.

Dandolo ha scritto sul noto settimanale: “Il cantante di Latina potrebbe salire nuovamente sul palco del Festival di Sanremo, non come super ospite ma come concorrente”. Il nome in questione è quello di Tiziano Ferro, pronto a rimettersi in gioco a Sanremo 2023 per provare a trionfare. Si tratterebbe di un affarone da parte di Amadeus, che dopo aver ufficializzato Chiara Ferragni e Gianni Morandi, metterebbe l’ennesima ciliegina su una torta che si preannuncia già molto gustosa e appetibile.

Nel corso della sua ricchissima carriera musicale Tiziano Ferro ha vinto tanti premi e ha raccolto candidature sia in Italia che all’estero. Inoltre, dallo scorso anno è diventato membro votante della giuria dei Grammy Award. Il 13 luglio di 3 anni fa si è unito civilmente con Victor Allen, mentre il matrimonio era avvenuto a Los Angeles il 25 giugno. Quest’anno hanno adottato i figli Margherita ed Andreas.

“Un piano studiato nei dettagli”. Furto a casa di Tiziano Ferro, ladri inseguiti dalla polizia