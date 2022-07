Uscirà a novembre il nuovo album di Tiziano Ferro. Si intitola “Il mondo è nostro” ed è molto atteso dai fan del cantante di Latina. Lo scorso febbraio Tiziano Ferro con uno scatto in bianco e nero su Instagram ha presentato i suoi figli insieme al marito Victor. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo – ha scritto Tiziano Ferro -. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”.

Nel frattempo arrivano brutte notizie per Tiziano Ferro. Ladri sono entrati in casa dei genitori del cantante e sono fuggiti a bordo di due Bmw. Il colpo è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 luglio nel quartiere Q4, dove abitano madre e padre di Tiziano Ferro. I malviventi avrebbero pianificato il colpo nei minimi dettagli, puntando chiaramente a quella precisa abitazione. Oltre alle due vetture non è chiaro se abbiano rubato altro, il bottino trafugato è ancora da quantificare.





Tiziano Ferro ladri in casa dei genitori: rubate due Bmw

Gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica sono sulle tracce dei ladri e stanno cercando di risalire alla loro identità. Le indagini sono in corso. Tiziano Ferro, che l’anno scorso ha celebrato il ventennale di Rosso Relativo, ha da poco ultimato il suo nuovo disco ‘Il Mondo è nostro’ particolarmente atteso dai fan e in uscita l’11 novembre 2022, che il cantante ha definito su Instagram “uno dei dischi più complessi della mia vita”.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i ladri sono entrati nell’abitazione dei genitori di Tiziano Ferro durante la notte, raggiungendola probabilmente a bordo di una Porche rubata lo scorso 2 luglio a Roma, che è stata ritrovata dopo la fuga. Ancora non è chiaro quante persone fossero. I malviventi hanno preso di mira le due automobili automobili e se ne sono impossessati dopo aver preso le chiavi in casa, dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce. La società che gestisce i sistemi satellitari installati a bordo delle auto di lusso ha allertato le forze dell’ordine e la polizia ha immediatamente attivato le ricerche.

I poliziotti, grazie ai moderni sistemi, sono riusciti a rintracciare una delle due auto, abbandonate dai ladri, mentre sono riusciti a portare via l’altra. Gli agenti hanno svolto tutti gli accertamenti necessari al caso, e hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Le registrazioni, qualora avessero immortalato il passaggio o la fuga dei malviventi, potrebbero aiutare gli inquirenti ad incastrarli.

“Non ti dimenticherò mai”. Lutto per Tiziano Ferro, l’annuncio tra le lacrime