Non c’è niente da festeggiare il 6 gennaio per Tiziano Ferro. In questo giorno festivo ha infatti annunciato sui social network una perdita dolorosissima. Si è mostrato in lacrime in compagnia di chi non c’è più, che gli ha provocato una tristezza indescrivibile. Nonostante in questi momenti sia difficile poter dire molto, l’artista è riuscito a scrivere una bellissima dedica sul suo profilo Instagram. Immagini che hanno scaldato il cuore di migliaia di fan, che hanno pianto insieme a lui per questo lutto.

L’estate scorsa Tiziano Ferro aveva invece festeggiato una bellissima notizia: “Il mio documentario Ferro su Prime Video è stato nominato miglior film italiano ai Diversity Media Awards. Che bello!!! Se volete votare per me, il link diretto è nelle stories in evidenza, nella Bio. Grazie in anticipo”. E subito dopo i suoi ammiratori si erano scatenati con decine e decine di messaggi. La prima famosa a commentare la notizia di Tiziano Ferro era stata l’attrice Sandra Milo: “Nemmeno a chiederlo, voterei per te a occhi chiusi”.

Emozionante il messaggio social di Tiziano Ferro, che ha salutato così il suo amico fedele: “Jake, ti chiamavo ‘il ragazzo con tre cuori’: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinità generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole”, ha aggiunto con commozione.





Tiziano Ferro ha poi concluso così il suo post pieno di dolore, dopo la scomparsa dell’amatissimo cane Jake: “Nessuno vuole solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio”. Jake era stato preso in adozione dal cantante laziale più di un anno fa, il 31 agosto del 2020. Aveva deciso di adottarlo subito dopo la morte dell’adorato cane Beau, che se n’era andato per sempre qualche giorno prima dell’arrivo di Jake.

Diversi i vip che hanno cercato di consolare Tiziano Ferro. Chiara Francini ha scritto: “Amore mio grandissimo”, Mara Venier: “Ti abbraccio anima bella”, mentre cuori rossi sono stati postati da Ermal Meta, Emma Marrone e Paolo Conticini. Ma tantissima gente comune ha voluto rincuorare il cantante con messaggi emozionanti.