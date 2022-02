Non sta più nella pelle Tiziano Ferro. L’annuncio del cantante è arrivato nella prima mattinata di oggi lunedì 28 febbraio su instagram. Uno scatto in bianco e nero che ritrae lui, il marito Victor e due bambini. Il rapporto tra Victor e il cantate è culminato nel matrimonio qualche anno fa. In un’intervista rilasciata tempo fa a ‘Vanity Fair’, il cantautore italiano si soffermò sul suo matrimonio e sul perché avesse deciso di intraprendere questo percorso.

“Io penso che il matrimonio sia una cosa sconvolgente per la vita di una persona. Anche se è soltanto un titolo. Sarà sconvolgente, ma per Victor faccio un’eccezione. Perché ho deciso di sposarmi? Io ho voluto farlo perché vivo in un mondo nel quale ci si dimentica delle cose importanti. Ci si dimentica della felicità. Ci si dimentica del fatto che abbiamo tante cose belle per le mani”, aveva affermato Tiziano Ferro. Che non si era fermato.

“Victor entra a far parte della mia famiglia, è diverso da quello che c’è stato fino ad ora. Una storia mentre nasce e cresce è una cosa molto fragile e va protetta. Quando una persona entra a far parte della tua famiglia è un’altra verità e va raccontata e sento il bisogno di raccontare al mondo che adesso anche questa persona c’è e che mi ha migliorato come essere umano”, aveva concluso Tiziano Ferro.





Ora la notizia più bella, quella attesa da tempo. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo – ha scritto Tiziano Ferro -. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”.

“Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri.

Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres – ha aggiunto Tiziano Ferro – .Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. È un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene!”.