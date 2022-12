“Mai visto così”. Alberto Angela, lacrime e commozione in diretta tv: “Scusatemi, è la prima volta…” (VIDEO)

Ospite a Che tempo che fa, il grande e amatissimo divulgatore scientifico, Alberto Angela. Nella lunga intervista fatta da Fabio Fazio, il figlio di Alberto si molto emozionato parlando del padre. In fondo ha scelto proprio il salotto di Rai 2 per parlare per la prima volta del papà, da quando è morto. L’uomo ha ripercorso in qualche modo gli ultimi mesi di vita del padre, perdendosi a volte nell’emozione di un dolore ancora troppo recente.

Il divulgatore scientifico ha poi promesso ai fan che presto saranno disponibili anche alcuni brani musicali (sua grande passione) che Piero Angela ha registrato poco prima di morire. Il figlio ha quindi detto a Fazio: “Questa è la prima volta che parlo così in tv di mio padre. Lui per me è stato un grande insegnamento per tutta la vita. Quello che ha dato a me e a tutti quanti lo sappiamo. Ho avuto la fortuna di averlo accanto”.

Alberto Angela emozionato parla del padre

E ancora Alberto Angela: “Mi insegnava anche senza parlare. Nell’ultima parte della sua vita mio padre non aveva voluto che si sapesse che stava male, ma gli dispiaceva che chi lo seguiva non sapesse. Diceva: ‘Vorrei dire che me ne sto andando ma che vi abbraccio tutti’. Allora lo ha fatto in vari modi, persone che sapevano come stavano andando le cose eravamo 5 o 6 in famiglia, non di più, ma neanche tutti i familiari, i collaboratori eccetera non lo sapevano”.

Poi racconta a Fazio: “Ho visto un coraggio incredibile negli ultimi tempi. Ha finito un libro, ha fatto Super Quark, si è preparato per il futuro con un libro per i giovani. Lui sosteneva che dobbiamo investire di più sui ragazzi. Quello è stato un lascito come di un capitano che dice ‘non ci sarò, ma la rotta secondo me è questa’. Poi alla fine ha fatto anche un disco”.

Il ricordo di @albertoangela di suo padre Piero Angela 👏🏼 #CTCF pic.twitter.com/IF4HWHdnfD — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 4, 2022

“Suonava il pianoforte e il jazz da sempre – continua il figlio di Alberto Angela – Lui si è messo, è venuto in rai, aveva difficoltà a muoversi, ha inciso tre brani. Il 22 dicembre sarà lui a fare un regalo agli altri, ci sarà un podcast e vedrete una dozzina di suoi pezzi, 3 nuovi che ha fatto un mese prima di morire e altri presi dalla sua carriera. Il più vecchio è del 53. Vedrete un pianista, che è anche un giornalista, mio padre”.

