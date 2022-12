Attimi di imbarazzo a Domenica In. Tutto è successo durante l’ultima puntata, quella del 4 dicembre 2022. Mara Venier, detta anche “la zia”, è molto rispettata e amata dai suoi ospiti. Un rapporto vicino e affettuoso in genere, ma non con tutti, evidentemente. Ospiti della puntata: Claudio Bisio che insieme a Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini, hanno presentato il nuovo film, “Vicini di casa”, nelle sale dal 1° dicembre.

Ma c’è qualcosa che è andato storto durante l’intervista tra la conduttrice e il il presentatore di Zelig. Cosa è successo? In pratica alcune parole dette da Bisio non sono piaciute a nessuno, probabilmente neanche alla stessa Mara Venier. Ma cosa ha detto il famoso attore milanese? Tutto è successo proprio durante i primi istanti di intervista, ovvero quando Mara Venier lo ha accolto, ha esclamato: “Ciao Claudio, ti trovo in formissima!”. Ma la risposta del comico non si è fatta attendere: “Grazie, non posso dire lo stesso di te”.

Claudio Bisio e l’offesa a Mara Venier

Una frase che ha lasciato interdetta non poco la padrona di casa che tuttavia ha deciso di non dargli troppo peso e tornare all’intervista. A quel punto Mara, da grande professionista e conoscendo l’anima sempre scherzosa di Bisio, non ha dato molta importanza a quello che aveva appena detto nei suoi confronti.

In molti però, sui social, hanno criticato aspramente le parole del conduttore per l’amica di vecchia data, ma c’è da dire, per onor di cronaca, che molti hanno anche difeso per certi versi la bontà di due vecchi amici che se ne sono combinate di tutti i colori, nel corso degli anni. Per chi non lo sapesse infatti, Claudio Bisio e Mara Venier, si conoscono almeno da 30 anni, dai loro primi film insieme, alle ospitati sempre divertenti a Domenica In.

Poco dopo “l’offesa”, la zia ha mandato in onda alcuni video dell’inizio della carriera di Claudio Bisio, sempre molto divertenti. Alla fine, quando sono tornati in studio, ha avuto il modo di rifarsi un po’ e la donna ha esclamato: “Non hai mai avuto i capelli!”. Grande stoccata, una vendetta servita fredda.

