Brutta notizia per Mara Venier e Domenica In. La Rai l’ha già avvisata e lei ha dovuto incassare la comunicazione, anche se difficilmente lo avrà fatto a cuor leggero. I telespettatori sono molto rattristati e non riescono proprio a concepire lo stop alla trasmissione. Ma c’è qualcosa di più grande in vista e quindi anche la grande zia Mara ha dovuto momentaneamente farsi da parte ed accettare una decisione che le avrà comunque lasciato l’amaro in bocca. Anche se lei è pronta a rifarsi il prima possibile.

Secondo quanto scritto dal sito Ultimenotizieflash e osservando anche il profilo Instagram di Mara Venier, c’è una novità su Domenica In non positiva per il prossimo appuntamento del 27 novembre. Il pubblico attende sempre con gioia l’arrivo della domenica per gustarsi questo appuntamento settimanale fisso su Rai1. Ma stavolta non sarà così e quindi la delusione ha preso il sopravvento. Andiamo a vedere insieme cosa è successo e perché la presentatrice non potrà essere in studio.

Leggi anche: “Purtroppo è tutto confermato”. Domenica In, brutta notizia per Mara Venier e il pubblico





Mara Venier, Domenica In si ferma il 27 novembre: il motivo

Nella giornata del 27 novembre Mara Venier non presenterà Domenica In e già questo ha gettato nello sconforto milioni di telespettatori. Una parte di loro sarà comunque contenta di ciò che sarà trasmesso al suo posto, ma ci sarà anche molta altra gente che avrebbe preferito godersi esclusivamente la puntata del programma della conduttrice. Una variazione nel palinsesto necessaria e inevitabile, che la Rai ha dovuto operare per permettere a tutti di assistere ad un altro evento importantissimo.

Mara Venier non condurrà Domenica In perché sono in programma le partite di calcio dei Mondiali 2022, che si stanno svolgendo in Qatar. Domenica 27 novembre la Rai trasmetterà tre incontri di calcio: dalle 11 in programma Belgio-Marocco, poi alle 17 fischio d’inizio di Croazia-Olanda e alle 20 spazio alla super sfida europea tra Spagna e Germania. Quindi, settimana di stop per zia Mara, che tra non molto potrà comunque ritornare a presiedere Domenica In e allietare gli italiani, ora più che delusi.

Lei comunque non si è persa d’anima ed è volata negli Stati Uniti d’America, dove si sta godendo una vacanza meravigliosa nella straordinaria città di New York. E ha già postato delle foto dagli Usa, dove è apparsa raggiante. Non a caso su Instagram ha scritto: “I love New York” con un cuore rosso.