Brutta notizia per Mara Venier e Domenica In. La Rai è stata costretta a prendere una decisione ufficiale sul programma condotto dalla donna, che avrà delle ripercussioni. Tutto succederà nella giornata di domenica 20 novembre, quando i telespettatori assisteranno a qualcosa di non bello. Ma purtroppo non si potrà fare altrimenti e la gente da casa dovrà accogliere questa novità, nonostante ci sarà indubbiamente qualche insoddisfazione. Zia Mara proverà ugualmente a rendere meno tristi coloro che la seguono.

Dunque, Mara Venier dovrà condurre Domenica In in modo diverso. Intanto, ad inizio novembre ha fatto preoccupare i fan. Ha fatto vedere il suo viso, che si è gonfiato a causa di problemi legati ai denti. In passato per colpa di un lavoro medico non andato a buon fine è stata costretta a convivere con una paresi facciale, alla bocca, al naso e alla guancia e con un nervo lesionato, come ricordato dal sito Ultimenotizieflash. Successivamente un nuovo intervento chirurgico fatto da un altro specialista le ha permesso di mettersi alle spalle un incubo.

Leggi anche: “Meglio che non parli”. Paola Barale, dopo l’ultima di Ballando è imbarazzo a Domenica In





Mara Venier, Domenica In in forma ridotta per i Mondiali

Possiamo anticiparvi, prima di parlare di Mara Venier e Domenica In, che Francesca Fialdini sarà costretta ad uno stop di cinque puntate, come rivelato da lei e ricordato dal sito Lanostratv: “Ultima puntata di Da noi a ruota libera prima di Natale perché, come saprete, noi lasceremo spazio alle partite dei Mondiali che inizieranno il 20 di novembre. Quindi noi ci rivedremo per la puntata di Natale. Torneremo a Natale, se vorrete lo passiamo insieme”. Mentre per Zia Mara una decisione differente.

Sempre in vista dell’avvio dei Mondiali di calcio, che quest’anno si disputano in Qatar, Mara Venier dovrà terminare prima la puntata di Domenica In. Sarà infatti trasmessa dalle ore 14 alle 15.30 e poi i telespettatori potranno godersi la cerimonia di inaugurazione dei campionati del mondo. A partire dalle ore 17, su Rai 1, si potrà osservare la prima gara in programma, che vedrà i padroni di casa del Qatar sfidare l’Ecuador. Poi dal giorno successivo fino al 18 dicembre ci sarà un mese di sfide di altissimo livello.

I Mondiali 2022 saranno gli ultimi con 32 nazionali, infatti dal 2026 ce ne saranno 48. L’ultima nazionale che ha conquistato il successo iridato è stata la Francia, che ha trionfato per 4-2 contro la Croazia nell’edizione 2018, disputatasi in Russia dal 14 giugno al 15 luglio.