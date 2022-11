Paola Barale è una delle concorrenti eliminate durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 12 novembre. La showgirl balla in coppia con Roly Maden (27 punti) è arrivata ultima in classifica insieme all’altra coppia formata da Dario Cassini e Lucrezia Lando (17 punti). Allo spareggio finale con Iva Zanicchi in gara con Samuel Peron, sono stati loro i meno votati. Primi invece Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina.

In occasione di Domenica In, Paola Barale era in studio per commentare insieme la puntata di Ballando con le stelle insieme a Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, la ballerina per una notte Giovanna Ralli e gli opinionisti Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Anna Pettinelli e Rossella Erra. Come al solito una buona parte del programma è stata dedicata allo show di Milly Carlucci. E non è mancato un momento di imbarazzo in studio.

Leggi anche: “Cosa succede dietro le quinte”. Ballando con le stelle, scoppia il caso Paola Barale





Paola Barale litiga con Roly Maden a Domenica In

“Ci sono rimasta male, perché mi piaceva, mi divertiva. Poi mi sono tanto impegnata, mi faceva stare bene fisicamente e mentalmente Ballando. Mi dispiace di non aver tirato fuori tutte le mie potenzialità”, spiega Paola Barale a Mara Venier, che contatta il ballerino Roly Maden. Un’intervista nel corso della quale la conduttrice ha provato a ristabilire un principio di armonia con il maestro cubano, per smentire le voci di quello scarso feeling tra i due di cui si è parlato in queste settimane. Collegato al telefono, Maden ha spiegato: “Lei è brava, però ha un modo di imparare forse più lento delle altre ballerine, però è brava”.

Parole che, per assurdo, hanno peggiorato la situazione dal momento che Paola Barale non l’ha presa bene e dice al ballerino di stare zitto: “Ok, forse è meglio che non dici più nulla, perché detto questo… Ok, sono più lenta degli altri”. In questo momento in studio calano silenzio e gelo. Mara Venier è costretta ad intervenire e fa notare a tutti che Paola Barale sembra non averla presa molto bene. Eppure sembra che tra i due ci fosse “chimica”, feeling professionale. “Ecco, ha ridetto ciò che ha detto prima. Io non sono d’accordo”, continua la showgirl dopo le parole del suo ballerino.

Paola Barale nei giorni scorsi ha anche rivelato che ci sarebbe un giudice di Ballando che avrebbe una antipatia nei suoi confronti. “C’è un giudice che è prevenuto con me, è Ivan Zazzaroni, non penso di essergli simpatica. La mia ultima performance non era pazzesca, ma neanche così male. Io sono rimasta contenta, mi dispiacerebbe uscire dallo show”. La dichiarazione è emersa in una delle clip di “Ballando segreto”, una sorta di daytime del programma disponibile su RaiPlay.