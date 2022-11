Paola Barale è stata ospite di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone e ha svelato di avere un uomo nella sua vita. Ha spiegato alla conduttrice di avere un interesse sentimentale, ricambiato, ma non ancora concretizzato, nei confronti di una persona. “C’è una trattativa in corso con una persona – ha detto sibillina Paola Barale –. Questa persona, però, non si sta comportando molto bene… Però è interessante”. Grazie alla partecipazione a “Ballando con le Stelle”, la showgirl ha riferito di essersi accorta di “non essere così libera come pensavo di essere. Alcuni giudizi e alcune cose non riesco a farmeli scivolare di dosso”.

Sul web spunta il nome di questa persona a cui Paola Barale fa riferimento. Si tratterebbe di Alessandro Carollo, che sui social è stato visto in sua compagnia e potrebbe essere lui la nuova fiamma della showgirl. Negli ultimi anni Paola Barale ha sempre voluto parlare poco della sua vita sentimentale. Infatti dopo la brusca rottura con Raz Degan nel 2105 si è sempre dichiarata single, e non interessata a iniziare un nuovo rapporto. Però, ospite di Serena Bortone negli studi di Oggi è un altro giorno, la showgirl si è lasciata andare a una piccola confidenza.

Paola Barale fidanzata: la rivelazione a Oggi è un altro giorno

L’insistenza di Serena Bortone, che le chiedeva una reazione alle affermazioni di Selvaggia Lucarelli (che aveva ironicamente detto di essere persino attratta sessualmente dalla Barale), ha portato la showgirl a fare questa rivelazione: il suo cuore è occupato da un uomo. “Non sono innamorata o fidanzata, ma c’è un uomo a cui penso ultimamente”, dice Paola Barale. Dopo aver chiarito di essere ricambiata, ha però specificato che, come tutti gli uomini, non si comporta sempre benissimo, per questo motivo questa relazione non è sbocciata del tutto.

Paola Barale non fa nomi, ma sul web è spuntato quello di Alessandro Carollo, classe 1982, 15 anni in meno di Paola Barale: sembra che possa essere lui a fare breccia nel cuore della showgirl dopo sette anni da sola. Ufficialmente, dopo la rottura con Raz Degan, la conduttrice non è stata più con nessuno, e per la prima volta a Oggi è un altro giorno ha parlato di qualcuno al suo fianco. Il 40enne fa l’osteopata ed è molto noto negli ambienti vip. I due si sarebbero conosciuti proprio per la professione di lui, e spesso compaiono insieme in foto e video sui social.

Al momento non ci sono conferme ufficiale da loro due, ma stando ai bene informati questa relazione andrebbe avanti addirittura dal 2019, anche se forse si è davvero concretizzata solo negli ultimi mesi. Alessandro Carollo si è laureato in Scienze Motorie all’Università La Sapienza di Roma, e ha lavorato con personaggi della tv e dello sport, collaborando anche con la squadra della Fiorentina.