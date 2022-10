Marco Bellavia non è più al GF Vip ma dentro e fuori la Casa ha più volte parlato della storia che ha avuto con Paola Barale. I due sono stati insieme dal 1992 al 1995 e nonostante la relazione sia finita da tanti anni l’ex conduttore di Bim Bum Bam conserva un bellissimo ricordo della sua famosa ex.

“Ai tempi io facevo Bim Bum bam e lei era con Mika a la Ruota della Fortuna. Siamo stati benissimo ed eravamo belli. Purtroppo dopo qualche anno la storia è finita, eravamo piccoli e volevamo fare altre esperienze. I maligni dicevano che lei mi aveva mollato perché era diventata troppo famosa per stare con me, però è una grande falsità”.

Paola Barale Marco Bellavia, “gesto meraviglioso”

“Pensate che dovevamo sposarci, le regalai un anello e lei una moto bellissima – ha continuato Marco Bellavia su Paola Barale – Pochi anni dopo invece ha sposato Gianni Sperti. Però posso dire soltanto cose belle su di lei”. E per la showgirl vale lo stesso, stando alla rivelazione che l’agente di Marco ha fatto al settimanale Novella 2000.

L’agente di Marco Bellavia, Tony Toscano, ha svelato che Paola Barale ha recentemente contattato l’ex concorrente del GF Vip 7, che com’è noto ha lasciato il reality per alcuni problemi di salute che sta risolvendo: “È stata meravigliosa. Ha saputo trasmettergli coraggio, e una carezza che gli è arrivata al cuore. Ha fatto davvero una bella cosa per lui”.

In tutto ciò il desiderio di Marco Bellavia è quello di tornare nella Casa e rivedere faccia a faccia i suoi ex compagni. E stando a quanto scrive TvBlog giovedì 20 ottobre sarà ospite in studio e si lascerà intervistare da Alfonso Signorini: un lungo faccia a faccia durante il quale verranno svelati segreti, dettagli, retroscena di tutto quello che l’ex gieffino ha vissuto prima, durante e dopo la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia.