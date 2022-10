Il caso di Marco Bellavia continua a far parlare. Nonostante l’ex conduttore di Bim Bum Bam sia uscito volontariamente dalla casa del GF Vip a causa di problemi legati alla sua salute mentale, le notizie su di lui sono presenti all’interno delle cronache sul mondo della tv. Da quando è uscito non ha più fatto rientro né nella casa né nello studio di Alfonso Signorini, ma nella puntata di giovedì 20 ottobre potrebbe fare il suo rientro. Come anticipa TvBlog, si farà intervistare dal conduttore del reality e racconterà la sua storia e quello che ha vissuto nella casa.

Di Marco Bellavia ha parlato anche la sua ex fidanzata, Maryanna Bosis. Intervistata da Di Più Tv, la donna ha raccontato di aver “amato molto Marco Bellavia, sono stata la sua fidanzata dal 2016 al 2020, siamo stati una cosa sola. Complici. Innamorati. Poi il mio amore nei suoi confronti è andato scemando, ci siamo allontanati, ma non ci siamo mai persi di vista”. L’ex gieffino l’ha conosciuta su Facebook, con una foto ad un concerto di Cristina D’Avena, e ha iniziato a corteggiarla. La donna ha ammesso di conoscere lo stato di salute mentale di Marco Bellavia ed è rimasta sorpresa quando è entrato al GF Vip.

Marco Bellavia, il lavoro in un sito a luci rosse prima del GF Vip

“Qualche anno fa ha vissuto il peggiore dei momenti che hanno caratterizzato il suo percorso psicologico e psichiatrico – ha detto Maryanna Bosis -. A Parabiago, tra le mura della casa di sua madre, durante un momento di crisi ha rischiato perfino la vita. Suo fratello sa tutto. Dopo una crisi più violenta del solito hanno dovuto ricoverarlo d’urgenza. Marco ha passato un periodo in clinica, quando è uscito è sembrato a tutti noi che stesse meglio”.

Marco Bellavia ha vissuto un enorme successo in tv negli anni ’90, poi pian piano le luci del mondo dello spettacolo per lui hanno iniziato a spegnersi. Maryanna Bosis ha anche detto che l’ex conduttore era “stato chiamato per l’Isola dei Famosi, ha fatto il provino, poi la trattativa è saltata”. Quindi la donna ha offerto all’ex conduttore un lavoro per la gestione dei social della sua azienda automobilistica. E ha anche rivelato a DiPiù Tv che Marco Bellavia collaborava con un sito per adulti che offriva contenuti a luci rosse. Ha precisato che non si trattava di nulla di illegale anche perché erano filmati relativi a uomini e donne maggiorenni impegnati a vivere momenti di passione. Audiovisivi di cui aveva le autorizzazioni per la vendita e per la distribuzione.

L’intervista a DiPIù Tv si è conclusa con una rivelazione dolorosa da parte di Maryanna Bosis: “Sono rimasta incinta di Marco, ma ho deciso di non portare a termine la gravidanza”. Un momento di grande sofferenza e dolore da parte di entrambi dato che lui, quando aveva saputo che avrebbe potuto diventare padre era al settimo cielo, ma anche lei ne soffre, tanto da dirsi pentita amaramente.