Marco Bellavia è ‘tornato’ al GF Vip 7 e allo stesso tempo la sua ex fidanzata ha lanciato delle accuse ‘choc’. Il conduttore di Bim Bum Bam è apparso in video registrato con il figlio per i suoi ex coinquilini dove ha ringraziato Alfonso Signorini e il pubblico per la solidarietà e l’affetto ricevuti. Ha anche aggiunto “Ci vedremo presto”.

La vicenda che lo ha portato ad abbandonare la Casa continua a tenere banco dentro e fuori dal GF Vip 7 e ora l’ex fidanzata di Marco Bellavia, Maryanna Bosis, ha deciso di rivelare dei retroscena a Tuo Magazine. Sono stati insieme 4 anni e ci tiene a subito a precisare che non pensa sia un bugiardo.

Marco Bellavia ex fidanzata, l’accusa choc

“Chiariamoci, io non sto dicendo che lui sia un bugiardo. […] Sa i tempi e i modi della televisione, cosa fare per piacere. […] non credo che Pamela possa piacergli veramente, ma era la storia perfetta e lui – che, ribadisco, ha fatto tv per tanto tempo – lo sa benissimo. Vedendo che la storia non decollava si è spaventato, credo che sia sinceramente rimasto destabilizzato”, ha detto l’ex fidanzata di Marco Bellavia.

Poi però un’accusa pesante: “Credo che ci stia marciando. Lui sa benissimo cosa deve fare. L’altro giorno, quando è uscito dalla casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda”. Così le avrebbe detto Marco.

Marco ha mandato un videomessaggio ad Alfonso ed ai suoi ex compagni. Un messaggio importante, che riassume il suo stato d'animo in questo momento. E racchiude ovviamente la vicinanza di tutti voi. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/Py38LrNUFJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 10, 2022

L’ex fidanzata di Marco Bellavia ha poi parlato di ciò che le piaceva di lui: “Il suo essere paterno con me, il prendersi cura della mia persona. Marco non è una persona forte, ne ha passate tante […]. È totalmente e giustamente devoto al figlio e per il suo bene ha dovuto abbassare la testa svariate volte. Marco è un grande papà e su questo non ci piove […]”. Un’intervista che sicuramente non sarà passata inosservata al GF Vip 7.