Noi lo diciamo sin dal primo giorno di questa assurda vicenda: più che colpa dei partecipanti al GF Vip 7, la responsabilità è dello stesso reality. Marco Bellavia è stato ascoltato 3 ore dagli psicologi del GF Vip 7. A farlo sapere è la moglie dell’ex conduttore di Bim Bum Bam. E proprio come ha ammesso Alfonso Signorini, la responsabilità, qualora ce ne fosse una, è da rivedere probabilmente nella produzione stesso del programma. Elena Travaglia, ex moglie di Bellavia, ha raccontato che in un’intervistata al settimanale DiPiù, di essere caduta dal pero e di non aver mai saputo (né sospettato) niente riguardo i problemi di salute mentale di Marco Bellavia.

Proprio così, avete letto bene: la moglie dell’ex gieffino non sapeva di questi grandi problemi mentali del marito. Allora il dubbio naturalmente sorge, sia mai che sia tutta una mezza montatura? Naturalmente sono affermazioni da prendere con le pinze, tuttavia la donna ha anche confermato quanto trapelato giorni fa, ovvero che il conduttore di Bim Bum Bam – prima di essere ritenuto idoneo a partecipare al Grande Fratello Vip – ha dovuto sostenere due sedute con la psicologa del programma di cui una della durata di ben tre ore.

“Non ha mai avuto problemi psicologici. Mai una crisi, nemmeno una crisi di pianto, ma è sempre stato un uomo forte, allegro e giocherellone che purtroppo però, non ha mai avuto molti amici, soltanto troppi conoscenti. Prima di entrare nella casa, Marco ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora a Canale 5”.

E ancora: “La prima volta al telefono, e la seconda a Roma, di persona. Hanno parlato per tre ore. A quel punto è stato ritenuto idoneo senza problemi”. C’è da dire poi che i due non stanno più insieme e non sono più marito e moglie. Tuttavia la donna sembra sostenerlo e i due sarebbero sarebbero tutt’ora in buoni rapporti.

Come qualcuno saprà, dal loro amore è nato Filippo, che nelle scorse settimane ha manifestato la propria vicinanza al padre. Elena e Marco sono rimasti insieme quattro anni e si sono lasciati nel 2009.

