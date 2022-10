Colpo di scena a Mattino 5. È la stessa Federica Panicucci ad annunciarlo: Marco Bellavia sarà presente alla nuova puntata del GF Vip 7. In effetti sembra essere passato troppo poco tempo, ma sembra che la sua presenza sia praticamente confermata. Solo lunedì infatti Signorini ha affrontato l’annosa questione con i gieffini in casa, ma senza il diretto interessato. Ora sarà probabilmente instaurato un confronto diretto.

La conduttrice ha parlato con i suoi ospiti di Grande Fratello Vip ed evidentemente è stata incaricata di lanciare questo scoop probabilmente dalla stessa rete. L’ipotesi aleggiava nell’aria già da qualche giorno e ora sembra arrivare una sonora conferma. Queste le sue parole: “Ho un grande scoop da dirvi. Stasera Marco Bellavia parlerà al GF Vip, ci saranno rivelazioni clamorose”. Federica Panicucci non ha aggiunto altro per cui non si sa se sarà Marco a fare queste rivelazioni oppure Signorini su Marco.

Leggi anche: “È tornato”. GF Vip 7: sorpresa Marco Bellavia, le immagini commuovono tutti





Marco Bellavia sarà presente alla nuova puntata del GF Vip 7

E non si sa neanche se Marco nel caso sarebbe atteso in studio o magari collegato da casa sua. Insomma, tanti misteri per ora, fatto sta il fatto che sia possibile averlo nel reality show ha rincuorato il pubblico. In tanti in queste ultime ore hanno pensato che Bellavia stesse addirittura peggio rispetto alla realtà, una volta uscito dalla Casa.

Il motivo è da rivedere in quel doloro confessionale in cui afferma di essere stanco e di voler tornare a casa a riposarsi. Poco dopo però è apparso felice e sorridente col figlio, pieno di vitalità e di spirito combattivo. Cosa che probamente ha fatto piacere alla produzione che si sarà sentita più libera di chiamarlo. Nel frattempo, in queste ultime ore, Sara Manfuso ha abbandonato il Grande Fratello Vip 7.

Federica Panicucci, a mattino 5, ha appena detto che stasera Marco Bellavia sará ospite al gfvip dove fará delle rivelazioni clamorose.



ODDIO NON SO COSA ASPETTARMI #gfvip — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 6, 2022

Ci pensava da giorni, forse da una settimana, e alla fine lo ha fatto. Già la settimana scorsa aveva manifestato il desiderio di andare via, è bastato un attacco dallo studio da parte di Sonia Bruganelli per mandarla in crisi. La causa è sempre l’abbandono di Marco Bellavia, naturalmente. Stasera probabilmente se ne parlerà abbondantemente.

Leggi anche: “Si sono baciati”. GF Vip 7, momento intimo tra i vipponi. Sguardi, abbracci, poi il bacio