Era inevitabile che il caso di Marco Bellavia avesse delle conseguenze. Da giorni non si parla d’altro che dell’abbandono dell’ex conduttore di Bim Bum Bam, dei suoi problemi di salute mentale, dei comportamenti e delle frasi dette dagli altri concorrenti che non si sono mostrati particolarmente empatici con Marco Bellavia, anzi lo hanno isolato e bullizzato. Per questi motivi Ginevra Lamborghini è stata squalificata e Giovanni Ciacci eliminato in un televoto flash. Hanno pagato loro: il GF Vip aveva promesso provvedimenti esemplari dopo l’indignazione che montava sui social e tra l’opinione pubblica.

In queste ore si sta diffondendo la notizia secondo la quale la produzione del GF Vip vorrebbe riportare nel programma Marco Bellavia. Ancora non si sa in che modo: se in forma di opinionista in studio o direttamente nella casa (di nuovo). Lo stesso Bellavia aveva chiesto l’aiuto dei suoi compagni per superare la crisi che lo attanagliava in quei giorni. L’idea della produzione del GF Vip 7 è quella di far ‘rientrare’ in qualche modo l’ex conduttore di Bim Bum Bam. In che veste? Molto probabilmente come ospite in studio già in una delle prossime puntate.

Marco Bellavia sui social si fa vedere insieme al figlio

Marco Bellavia non era in studio nella puntata di lunedì 3 ottobre, quella in cui per due ore Alfonso Signorini ha parlato della sua storie e ha stigmatizzato il comportamento degli altri vipponi: ha detto che Bellavia non stava bene e non poteva partecipare alla diretta. Nelle ultime ore Marco Bellavia si è fatto vedere sui social. Ha ringraziato Pamela Prati che gli ha dedicato una crostata e si è mostrato in compagnia del figlio Filippo, nato nel 2007 dalla relazione con Elena Travaglia, conosciuta dopo la rottura con Paola Barale.

Marco Bellavia pare aver ritrovato il sorriso e un minimo di serenità. Dopo la crisi, le lacrime, gli attacchi dolorosi ricevuti dal gruppo e la conseguente uscita dal GF Vip, ha pubblicato una Instagram Stories in compagnia del figlio Filippo in cui lo abbraccia e e gli chiede un bacio, Poi inquadra una pianta. “Guarda che bella questa, è pazzesca. Sai che pianta è?”, domanda Bellavia al figlio. “La pianta dei danè. Più diventa grande quella pianta, pare, leggenda, e più si guadagnano soldi”, continua. “Siamo ricchi”, chiosa con una risata. La sua faccia sorridente scalda il cuore dei fan, un ritorno importante che fa capire che l’ex conduttore di Bim Bum Bam pare essersi ripreso grazie all’aiuto e al calore di chi gli vuole realmente bene. Chiedeva lealtà e condivisione, come scrive lui stesso in un post, nella Casa ha trovato solo chiusura, indifferenza, cattiveria, mancanza di umanità.

Ha abbandonato il reality show sconfortato, con il suo malessere interiore cresciuto a dismisura. Per fortuna nella sua vita c’è il figlio Filippo che Marco Bellavia in casa aveva descritto come il suo “punto di riferimento”. Nei giorni scorsi, quando era ancora al reality, il figlio lo aveva confortato con queste parole in un post: “Papà vola come una farfalla e pungi come un’ape. In questi anni mi hai insegnato ad essere un combattente, un guerriero, e io adesso voglio essere come te, non mollare. Ti vogliono far passare per quello che non sei. Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente, tuo Filippo”.