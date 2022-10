“Torna al GF Vip”. Marco Bellavia, la notizia fa felici tutti: la decisione del programma. Cosa sta per succedere

Marco Bellavia sta per tornare al GF Vip 7. Dopo gli accadimenti nella casa, si rende noto che la produzione starebbe pensando di riportare quest’ultimo nel programma. Non si capisce bene in che modo, se in forma di opinionista in studio o direttamente nella casa (di nuovo). Sono passati alcuni giorni dal suo allentamento dalla famosa abitazione di Cinecittà. E naturalmente il suo profilo Instagram è già pieno di stories che raccontano cosa è accaduto in queste ore.

Tanti i messaggi di vicinanza e di solidarietà da tutti i suoi follower. Im queste ore l’ormai ex gieffino ha postato una foto in cui recita la frase detta ai suoi coinquilini durante le ultime nomination. “Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa”. Sappiamo come tristemente è andata a finire.

“Educazione, lealtà, condivisione, lealtà…… in cambio di…??”, scrive ancora Bellavia sui social, un chiaro ammonimento per i suoi ex colleghi che di certo non l’hanno ripagato. Durante la puntata poi, come tutti sapranno, sono stati allontanati dalla casa sia Giovanni Ciacci che Ginevra Lamborghini, rei di essere stati troppo duri col concorrente affetto da una forte depressione.

A quel punto la polemica senza fini di Signorini che dallo studio ha parlato per due ore dei loro comportamenti non di certo condivisibili. Ora però l’idea della produzione del GF Vip 7 è quella di far ‘rientrare’ in qualche modo l’ex conduttore di Bim Bum Bam. In che veste? Molto probabilmente come ospite in studio già in una delle prossime puntate.

In tanti sperano che Marco riuscirà, in questo modo, ad avere di nuovo l’occasione di portare finalmente in tv il suo importante messaggio sul benessere psicologico (e anche di essere ascoltato dal pubblico in un contesto sicuramente meno aggressivo e più protetto rispetto alla casa del GF Vip). C’è da dire che l’ex conduttore non ne ha avuto il tempo e sopratutto la possibilità da concorrente. Sarebbe di certo un bel gesto.

