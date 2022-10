Bacio sfiorato al GF Vip 7. Dopo i brutti momenti trascorsi a causa del caso Marco Bellavia, ora nella casa più spiata d’Italia sembra esserci spazio anche per l’amore. In questi giorni gli animi dei vipponi sono stati scossi a causa dell’addio di Marco Bellavia e dei provvedimenti presi dal Grande Fratello Vip.

A seguito del comportamento di molti concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal gioco mentre Giovanni Ciacci, finito al televoto flash con Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Gegia, ha dovuto abbandonare la casa tra le polemiche e gli insulti del web e di molti personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Leggi anche: “L’ha baciato!”. Poi la crisi: GF Vip 7, la serata finisce male per il concorrente





Bacio sfiorato al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo

Ma dopo il caso Marco Bellavia ora sembra essere tornato il sereno e tra due vipponi è quasi scattato un bacio. Dopo la chiacchierata con Daniele, Edoardo Donnamaria sembra aver trovato il coraggio di parlare con Antonella Fiordelisi per chiarire la loro posizione. Il confronto però sembrerebbe non andare come sperato perché tra i due vipponi gli animi si scaldano. Edoardo va subito al dunque e punta il dito contro Antonella mostrando un certo risentimento sui continui tira e molla.

Antonella Fiordelisi però lo accusa di fare ancora il piacione per Casa e lo invita a cambiare. Edoardo risponde che viaggiano su due binari diversi: “Se hai il piacere di stare con me stai con me!” afferma il bel romano e poi le fa notare che ultimamente è lei a fare la piaciona con gli altri vip della Casa. Antonella sembra compiaciuta da questa dichiarazione, fa notare che apprezza questa gelosia di Edoardo. Il bel romano però si mostra infastidito perché non lo definisce un atteggiamento maturo ma più tardi i sue si appartano e le cose sembrano andare meglio.

Tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è quasi scattato il bacio al GF Vip 7. “Tu mi potresti rovinare psicologicamente”, ha detto Antonella a cui Edoardo ha prontamente risposto: “Mi fai diventare scemo. Questo gioco è una tortura”. Abbracciati sul divano della casa, i due si sono lasciati andare a diverse effusioni che hanno spinto il pubblico a credere che tra i due sia anche scatto un vero e proprio bacio.