Il bacio e poi il crollo di Alberto De Pisis al GF Vip 7. Un mercoledì impegnativo per i vipponi della Casa: dopo l’interruzione durata ore della diretta su Mediaset Extra il ritiro di Sara Manfuso. L’opinionista, che aveva già annunciato di voler abbandonare il gioco, ha salutato i compagni d’avventura ed è uscita dalla porta rossa.

La serata è poi proseguita con un aperitivo in giardino dove i concorrenti si sono lasciati andare tra cocktail e musica. Ed è proprio l’espressione giusta “lasciarsi andare”: a un certo punto, vedendolo seduto in giardino, Edoardo Donnamaria si è avvicinato ad Alberto De Pisis e, dopo un passo di danza sensuale, gli ha dato un bacio.

Leggi anche: “Ho detto tutto agli autori”. Sara Manfuso GF Vip 7, il motivo del ritiro





Alberto De Pisis, il bacio e il crollo al GF Vip 7

Va detto che, bacio a parte, ad Alberto De Pisis non è per nulla indifferente il volto di Forum, anzi. Peccato che nonostante le provocazioni, Edoardo Donnamaria sembra fare sul serio con Antonella Fiodelisi, tanto da confidarsi con Daniele Moro che gli ha consigliato di mettere le cose in chiaro con l’ex schermista.

Ma probabilmente Alberto De Pisis si è illuso, tanto che dopo il bacio è rimasto con un’espressione basita sul volto e, poco dopo, ha avuto un crollo. Gli altri hanno provato a metterlo in guardia: “Lui sa bene che a te piace. Si è capito subito e lui lo sa fidati. Fa il provolone con te dalla mattina alla sera. Lo fa sempre e sappi che a lui piace che a te lui piace. Scusate il pessimo italiano ma ci siamo capiti”, gli ha detto Antonino Spinalbese.

“Sì a me piace. Io gli ho anche detto che non sono geloso per non dargli la soddisfazione, ma è perché non voglio affrontare l’argomento”, la risposta di Alberto De Pisis, avvertito anche da Amaurys Perez: “Io vedo un 70% di palo ragazzi. Mi auguro per te che non sia così. Però vedo il 70% di palo, ma palo frontale purtroppo. Mi auguro che non sia così di cuore, ma non penso di sbagliarmi”.