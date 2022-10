Ginevra Lamborghini, dopo la bufera al GF Vip 7 arriva il messaggio della mamma nei confronti di Marco Bellavia: ma è giallo, poco dopo l’invio è stato cancellato. Per chi non ricordasse Ginevra è stata squalificata lunedì scorso dal programma. Una decisione irremovibile che poggia le basi su una frase considerata gravissima dell’ereditiera. Qualcuno infatti ricorderà che la Lamborghini, il giorno prima del ritiro di Bellavia, avava detto al collega: “Ma allora si merita di essere bullizzato”.



Naturalmente sui social era scoppiata una rivolta e in migliaia di telespettatori avevano chiesto la sua squalifica. Gesto estremo che alla fine era arrivato da parte della produzione del programma. Ginevra durante la puntata si era poi scusata con tutti, soprattutto con Bellavia, ma non era bastato: “Io non immaginavo che avesse dei problemi. L’ho chiamato anche babbo e co***one, ma davvero non pensavo stesse male lo giuro. Se fosse qui gli chiederei scusa”.

Ginevra Lamborghini, il messaggio della mamma a Marco Bellavia



Poi la Lamborghini aveva anche detto: “Sì è vero è colpa nostra. Abbiamo fatto quello che dice lei. Ed è colpa nostra se lui se n’è andato”. Un’ammissione di colpa che non le aveva risparmiato la furia social. Così forte da spingere la mamma ad intervenire. “Ginevra ha sbagliato non poco, tantissimo. Lei è stata irresponsabile e meritava questa squalifica a mani basse, ma adesso se andate ad insultarla augurandole la morte, minacciandola e quant’altro, finite per fare lo stesso gioco che state condannando”.



Parole dopo le quali è arrivato il messaggio per Marco Bellavia. “Buongiorno Marco, sono la mamma di Ginevra. Vorrei esprimere il mio più grande dispiacere per tutto quello che ha subito e per le brutte parole dette da mia figlia. Non doveva succedere, mi dispiace tanto e le chiedo scusa dal profondo del mio cuore. Mi auguro che lei possa vivere sereno circondato dalle persone che gli vogliono bene e dall’ amore di suo figlio. Un abbraccio, Luisa”.



Questo il testo condiviso e poi rimosso dalla mamma di Ginevra che ha anche pubblicato una frase di Giorgio Faletti consona al momento delicato che sta riguardando la sua famiglia. “Il perdono è per chi si pente, il perdono è per chi cerca di riparare al male che ha fatto” si legge nell’ultimo tweet.

