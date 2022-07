Paola Barale, il ‘no’ a GF Vip. La showgirl lontana dalla luce dei riflettori. Eppure al pubblico di fan la sua assenza comincia seriamente a farsi sentire. Dopo aver spiegato i motivi di un allontanamento dal piccolo schermo, Paola Barale ha parlato del suo rifiuto al reality show di Alfonso Signorini.

Paola Barale, il ‘no’ secco al GF Vip. Lo avrebbe rivelato oggi dopo aver spiegato i motivi che la terrebbero lontana dalla tv, tutto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Diversi gli argomenti trattati dalla donna, che si è soffermata anche sul suo grande amore nei confronti del mondo teatrale: “Con il teatro sto diventando brava e sono soddisfazioni, mi piace perché è diverso e non rischio quindi mai di rivivere le stesse situazioni”.





Paola Barale, il ‘no’ secco al GF Vip. Ma c’è un motivo

“La mia vita è cambiata quando ho lasciato Buona Domenica, non per Raz Degan perché lui arrivò un anno dopo. Me ne andai perché veramente avevo bisogno di fare altro e quando lasciai era ancora il top. Ora sono in un momento della vita in cui non voglio avere niente che mi limiti e dunque non ho più nemmeno cani, anche se li ho adorati e mi mancano”, confessa ancora Paola Barale. Poi capitolo GF Vip. (Paola Barale, la domanda bruciapelo poi la frecciatina).

“Me lo chiedono di continuo, mi offrono grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita, ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti”, confessa Paola Barale senza alcun filtro intervistata dal settimanale Novella 2000, dove ha così smentito ancora una volta la sua presunta partecipazione al GF Vip 7.

Paola Barale iin una recente intervista aveva inoltre sottolineato: “Le richieste arrivano e mi offrono anche grandi cifre, ma in tv vorrei fare intrattenimento, una tv che è un po’ sparita. Non sarò mai ricca, certo mi piace la bella vita ed è anche importante essere tranquilli quando per esempio si sta male e ci si deve curare”.

