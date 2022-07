Ballando con le stelle, Stefano Oradei e Greta Luna Saccone si sono lasciati. La notizia arriva dal diretto interessato in risposta ad un fan su Instagram. Sono giorno complessi questi per il programma di Milly Carlucci, da sistemare restano diverse caselle. Tra queste quelle di Samuel Peron e Selvaggia Lucarelli il destino dei quali sembra ancora tutto da scrivere. “Lasciare o rimanere è una dinamica che non dipende da noi insegnanti ma dalle scelte di Milly Carlucci e dai suoi autori”, ha spiegato nel corso di un’intervista Samuel.



“Dipende anche dal vip che verrà coinvolto. È vero che io sono uno dei ballerini storici, ma chi può dirlo, dipende dalla telefonata che ci faremo Milly ed io tra agosto e settembre”. Nei giorni scorsi era circolata la voce dell’addio da parte di Selvaggia Lucarelli. Se ne parla già da qualche giorno, dopo che la giornalista, rispondendo alle domande dei fan su Ballando con le stelle, aveva risposto con un eloquente “Non ci rivedremo”.





Ballando con le stelle, Stefano Oradei e Greta Luna Saccone si sono lasciati: il motivo



Così mentre la lista dei possibili concorrenti si allunga. Tra questi ce n’è uno che sta scaldando il cuore dei telespettatori: Gabriel Garko. La sua candidatura come concorrente tra le stelle ballerine sta prendendo sempre più quota. Mentre è certa la presenza di Iva Zanicchi che ha già messo in guardia la giuria. “Non mi devono attaccare a livello personale – ha dichiarato Iva Zanicchi rivolgendosi ai giurati di Ballando – perché se no mi difendo. Lo farei bene, complice la diretta”. (Leggi anche Francesco e Leon, ecco i figli di Raoul Bova e Chiara Giordano)



ntanto la stessa cantante ha spiegato cosa sta facendo in vista dell’impegnativa esperienza. Molti iniziano una preparazione specifica per farsi trovare pronti. Ma non è questo il caso di Iva Zanicchi che senza mezzi termini confessa: “Non mi sto preparando affatto. Mangio tutto il giorno”. Tornando a Stefano Oradei e Greta Luna Saccone la situazione è questa.



“In tanti sempre mi chiedete e oggi mi sento di rispondervi, dai… No, non sono fidanzato. Sono single e concentrato sul lavoro. Poi nella vita non si sa mai”. Il ballerino non ha aggiunto altri dettagli sulla rottura. Dunque restano ignoti i motivi che hanno condotto la storia su un binario morto dopo un anno e mezzo.

