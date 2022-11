Brutta notizia per tutti i fan di Milly Carlucci: 3 coppie eliminate a Ballando con le Stelle. Ma cosa è successo in quella che è stata una delle serate più assurde e impegnativi della storia della trasmissione? Tutta una questione di tesoretto, punti, ma anche di abbandoni per infortunio. È successo davvero di tutto durante l’ultima puntata del programma di Milly Carlucci. A qualificarsi per primi Alessandro Egger e Tove Villfor e Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. A seguire Ema Stokholma e Angelo Madonia; Enrico Montesano e Alessandra Tripoli.

E ancora: Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina; Rosanna Banfi e Simone Casula. A restare fuori per un attimo dalla classifica sono stati: Iva Zanicchi e Samuel Peron; Gabriel Garko e Giada Lini; Paola Barale e Roly Maden; Dario Cassini e Lucrezia Lando. Queste ultime due coppie sono state penalizzati direttamente dalla giuria – che non ha apprezzato fino in fondo le loro esibizioni – e dal voto social. La Barale e Cassini sono finiti allo spareggio finale con Iva Zanicchi e Samuel Peron.

3 coppie eliminate a Ballando con le Stelle

Alla fine ad avere la meglio è stata proprio la famosa cantante italiana. È così che l’Aquila di Ligonchio e il suo ballerino hanno vinto la sfida con il 52% delle preferenze. Solo 41% per Paola mentre Dario non è andato oltre il 7%. Alla fine sia Paola Barale che Dario Cassini sono stati eliminati dal gioco. Ma non è finita qua, perché come colpo di scena finale, anche una terza coppia ha abbandonato lo show di Milly Carlucci.

Parliamo di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: dopo settimane difficili, a causa di un infortunio alla caviglia, la giornalista ha deciso di ritirarsi e tentare il ripescaggio che ci sarà a dicembre. Oltre ai problemi della giornalista, anche quelli del suo ballerino. Alla fine la Costamagna ha detto: “La guarigione è progressiva, costante, ma infinitesimale. Non abbastanza, troppo lentamente”.

E ancora: “Adesso la mia sfida è guarire, devo tornare al 100% e per guarire devo fermarmi. Vi ringrazio tantissimo per il sostegno, mi auguro possa esserci per il ripescaggio, quando ci auguriamo di tornare al 100%. Abbiamo deciso di fermarci per recuperare, ci vuole tempo. Adesso è irrevocabile. C’è una prospettiva di ripescaggio”.

