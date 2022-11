Ballando con le Stelle, concorrenti contro Paola Barale. L’edizione 2022 del popolare show condotto da Milly Carlucci è stato funestato da tanti infortuni ed imprevisti. Non si contano i problemi fisici che hanno colpito i vip, a cominciare da Luisella Costamagna in stampelle a Gabriel Garko passando per Ema Stokholma. Tralasciando sullo sfondo i contrasti tra giudici e concorrenti che fanno sempre colore, nelle ultime ore si è parlato di un’altra defezione, o meglio rinvio: salta Bobby Solo.

L’esibizione del cantante, in ogni caso, non è stata annullata, ma soltanto rimandata a sabato prossimo. Intanto fa ancora discutere quanto successo tra Dario Cassini e Selvaggia Lucarelli. La giudice ha rivelato: “Mi hai telefonato prima della puntata”. E poi: “Quello che succede qua dentro non è falso, io posso essere str***, odiosa, ma nessuno in 7 anni mi ha chiamato per dirmi ciò che dovevo dire”. Milly Carlucci ha commentato: “Siamo rimasti davvero fulminati e ne parleremo, adesso, in settimana. Sono convinta che la chiamata di Dario a Selvaggia sia stata fatta in buona fede, visto che loro si conoscevano bene già da prima di Ballando”.

Tutti contro Paola Barale: cosa succede dietro le quinte di Ballando

Adesso a preoccupare è quanto sta succedendo dietro le quinte. Nella rubrica “Non tutti sanno che” su Oggi Magazine il giornalista Alberto Dandolo parla di alta tensione tra i concorrenti dopo alcune richieste avanzate da Paola Barale. Pare infatti che la scrupolosità e l’attenzione della showgirl per l’abbigliamento da portare in pista stia creando qualche problema anche agli altri vip.

Paola Barale ha portato con sé a Ballando con le Stelle anche uno stylist personale che cura il suo abbigliamento per l’esibizione. Ebbene la grande meticolosità con cui sceglie i vestiti avrebbe messo “sotto pressione la sartoria“ di Ballando con le Stelle, la quale sarebbe “costretta a lunghe ore di lavoro per assecondare le aspettative della showgirl”. Una situazione che si ripercuote sugli altri concorrenti che avrebbero meno tempo a disposizione con le sarte del programma.

“Tutto ciò – scrive Dandolo su Oggi – sta innervosendo anche gran parte del cast che, a causa di Paola, vede sottrarsi tempo e attenzioni da parte delle brave sarte di mamma Rai”. Nel frattempo prosegue senza intoppi e anzi con grandi elogi il percorso di Paola Barale all’interno dello show. La showgirl è considerata una delle favorite alla vittoria finale. Ora si aspetta il ritorno di Gabriel Garko che è stato operato al braccio dopo il brutto infortunio. Milly lo aspetta, l’attore dovrebbe tornare presto in pista. In qualche modo.

