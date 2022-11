Ballando, la telefonata di Dario Cassini a Selvaggia Lucarelli è un caso. Nella puntata di sabato le dichiarazioni della giornalista avevano fatto discutere. Per chi non avesse visto il programma Selvaggia aveva usato il pugno durissimo dopo l’esibizione di Dario, lanciando una vera e propria bomba. “Mi hai telefonato prima della puntata”, confessava Selvaggia Lucarelli davanti a tutti. Il giudice aveva poi fornito tutti i dettagli della telefonata. “Stasera alle 18:30 mi squilla il telefono ed eri tu che mi dici che tutto quello che faccio è finto, mi serve per il personaggio”.



“Mi dai luce, dammi 3. Mi hai anticipato le battute che mi avresti fatto”, aveva svelato ancora Selvaggia Lucarelli per poi aggiungere: “Quello che succede qua dentro non è falso, io posso essere str***, odiosa, ma nessuno in 7 anni mi ha chiamato per dirmi ciò che dovevo dire”. Nel corso della lite e alla luce delle forti dichiarazioni del giudice, Milly Carlucci aveva pensato di chiedere la pubblicità precisando al contempo che “non è un modo per insabbiare questa faccenda. quando torniamo dal blocco pubblicitario continueremo a parlarne”.

Oggi l’occasione si è presentata ai microfoni di Oggi è un altro giorno. All’inviato del programma Milly ha detto: “Siamo rimasti davvero fulminati e ne parleremo, adesso, in settimana. Sono convinta che la chiamata di Dario a Selvaggia sia stata fatta in buona fede, visto che loro si conoscevano bene già da prima di Ballando”. Tutto risolto? No. Perché dopo la pubblicità era arrivata la risposta di Serena Bortone.



“Mi ha appena scritto Selvaggia Lucarelli. E precisa che non c’è stata nessuna vendetta per quello che ha detto nella clip ma anzi aveva già anticipato all’autore di Milly che avrebbe detto della telefonata prima che iniziasse il programma. Selvaggia chiarisce che i due non sono amici si sono conosciuti 17 anni fa in un programma ma poi non si sono più visti né sentiti”.



Una smentita in piena regola, mentre il pubblico si divide. Scrive un’utente: “Al di là di tutto quella che ne esce peggio è la Lucarelli… poteva evitare di riferire la telefonata e semplicemente attenersi a quanto richiesto (giudicare) e risolvere la questione in privato”. E ancora: “Certo che chiamare la Lucarelli è fare un autogol incredibile. Ha voluto fare il furbo ma gli è andata male e avrebbe dovuto immaginarlo”.

