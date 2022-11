Gabriel Garko è stato operato dopo l’infortunio a Ballando con le stelle. C’era grande attesa per conoscere l’esito dell’intervento chirurgico, che ha tenuto tutti col fiato sospeso. La sua esperienza nel programma di Milly Carlucci stava andando più che bene, prima che si materializzasse questo imprevisto, che lo ha messo seriamente in difficoltà e costretto a recarsi in clinica. L’attore ha avuto la rottura del tendine del braccio e i medici hanno optato per l’anticipo dell’intervento, che inizialmente doveva svolgersi il 10 novembre.

Ora si è saputo che Gabriel Garko è stato operato e l’infortunio di Ballando con le stelle spera che possa essere messo alle spalle il prima possibile. Storie Italiane nella puntata del 7 novembre aveva contattato il chirurgo, che aveva affermato: “Garko, essendo un artista, non può accettare un danno estetico ed è il motivo per il quale interverremo per risolverlo. Abbiamo anticipato ad oggi (7 novembre nd.r.) l’operazione per permettere a Gabriel di avere qualche giorno in più per il recupero, perciò secondo me con il tutore sarà assolutamente in grado di ballare”.

Gabriel Garko operato dopo l’infortunio a Ballando con le stelle

A parlare dopo che Gabriel Garko è stato operato, in seguito all’infortunio avuto a Ballando con le stelle, il produttore dell’uomo Nando Moscariello sui social. Ma anche lo stesso protagonista della trasmissione Rai ha voluto dedicare un post ai suoi follower dopo l’intervento. Tutti si sono subito domandati come fossero andate le cose e ora abbiamo ufficialmente notizie. Possiamo già anticiparvi che ciò che vi stiamo per dire renderà felici tantissimi telespettatori, che hanno tirato un bel sospiro di sollievo dopo le grandi preoccupazioni.

Gabriel Garko ha scritto sul suo profilo Instagram: “L’affetto che mi state dimostrando tutti mi aiuta a stare meglio… grazie di cuore ❤️”. E Nando Moscariello ha aggiunto: “Voglio tranquillizzarvi perché l’intervento è appena finito, il dottore ha detto che è andato tutto veramente bene. Grazie per l’affetto che state dimostrando da giorni per Gabriel e soprattutto oggi”. Non c’è stata alcuna complicazione operatoria e ora Gabriel Garko potrà finalmente tornare piano piano alla normalità, anche se dovrà usare un tutore.

Il medico di Garko aveva poi detto ancora da Eleonora Daniele: “Tra quattro o cinque giorni potrà ballare. Gabriel Garko potrà definitivamente togliere il tutore tra venti o venticinque giorni, ma sabato sarà in grado di ballare portandolo. Ovviamente solo una coreografia semplice”.