Novità su Gabriel Garko e l’infortunio a Ballando con le stelle, che lo costringe ad un’operazione chirurgica per risolvere il problema. A occuparsi della vicenda è stato il programma Storie Italiane di Eleonora Daniele, che ha fatto il punto della situazione parlando direttamente col medico che ha in cura l’attore italiano. E ciò che è emerso è che la problematica di salute non è poi così leggera, quindi bisognerà fare attenzione e cercare di risolvere nel miglior modo possibile la questione. Per evitare che ci siano conseguenze negative.

A proposito di Gabriel Garko, l’infortunio a Ballando con le stelle e l’operazione imminente, era stato lui a confermare l’intervento: “Queste sono veramente le ultime notizie: praticamente il tendine si è rotto, quindi mercoledì prossimo mi opero. Quindi sabato sarò in puntata. Stiamo cercando di fare qualcosa che si adatta. E sabato prossimo dovrei esserci. Il dolore va male. Nella sfortuna, il tendine continua a tirare e a fare male. Ci vogliono grandi vibrazioni positive, perché quelle negative sono già arrivate”. E nelle prossime ore ci saranno altre notizie.

Gabriel Garko e l’infortunio a Ballando con le stelle: l’operazione a breve

Dunque, soffermandosi su Gabriel Garko e l’infortunio a Ballando con le stelle con l’operazione programmata per riparare la rottura del tendine del braccio, l’inviato di Storie Italiane ha raggiunto personalmente il medico della clinica dove si trova il concorrente della trasmissione di Milly Carlucci. E le sue rivelazioni sono state le seguenti: “Ciò che è successo a Gabriel provoca una sorta di pallina muscolare che si chiama il segno del braccio di ferro. Causa un danno estetico importante, ma che tanti pazienti accettano”.

Poi il dottore ha voluto spiegare ancora: “Garko, essendo un artista, non può accettare un danno estetico ed è il motivo per il quale interverremo per risolverlo” – ha continuato a Storie Italiane -. Le sue considerazioni hanno poi tirato in ballo i tempi di recupero: “Abbiamo anticipato ad oggi (7 novembre nd.r.) l’operazione per permettere a Gabriel di avere qualche giorno in più per il recupero, perciò secondo me con il tutore sarà assolutamente in grado di ballare”. Poi Eleonora Daniele ha dato l’ok a Guillermo Mariotto per porre una domanda.

Infine, Mariotto ha detto al chirurgo: “Quanti giorni rimarrà a riposo”. E la risposta è stata: “Tra quattro o cinque giorni potrà ballare. Gabriel Garko potrà definitivamente togliere il tutore tra venti o venticinque giorni, ma sabato sarà in grado di ballare portandolo. Ovviamente solo una coreografia semplice”.