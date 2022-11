Ballando con le stelle, Gabriel Garko dovrà operarsi: l’infortunio è più serio del previsto. A dare notizia è stato l’attore attraverso la sua pagina social. Un’edizione maledetta quella di quest’anno, sui cui Milly Carlucci contava per consacrare definitivamente lo show e Gabriel per rimettersi in gioco dopo il coming out. Un coming out che l’ha reso felice, come lui stesso ha dichiarato nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera. “Prima ero molto preoccupato dal dover dimostrare qualcosa. Col tempo ho imparato ad abbandonare questo pensiero”.



“Si, sono felice, molto felice di tutto. Anzi, ancora meglio, sono sereno e soddisfatto, specie delle persone che mi circondano oggi. Non rinnego nulla e non mi va di fare la parte di chi si lamenta, nemmeno della bellezza: mi è servita e l’ho sfruttata. Certo, rischi di finire in uno stereotipo da cui non è facile uscire”. Durante l’intervista Garko aveva toccato anche il tema della genitorialità.

Ballando con le stelle, Gabriel Garko dovrà operarsi: rottura del tendine



“L’ho pensato tante volte e d’istinto direi di sì, ma la società di oggi non mi piace proprio, quindi no, al momento l’idea mi fa un po’ paura”. Tornando a Ballando, Gabriel ha annunciato la porta del suo infortunio durante le prove dei giorni scorsi, l’attore si è rotto un tendine del braccio e sarà costretto a sottoporsi ad un’operazione chirurgica che si svolgerà mercoledì prossimo.



Racconta Garko: “Queste sono veramente le ultime notizie: praticamente il tendine si è rotto, quindi mercoledì prossimo mi opero. Quindi sabato sarò in puntata. Stiamo cercando di fare qualcosa che si adatta. E sabato prossimo dovrei esserci. Il dolore va male. Nella sfortuna, il tendine continua a tirare e a fare male. Ci vogliono grandi vibrazioni positive, perché quelle negative sono già arrivate”.



Gabriel resterà comunque in gara. Utilizzerà coreografie settate sul suo infortunio che gli permettano di muoversi nonostante il dolore al braccio. Un escamotage già utilizzato durante la scorsa puntata dall’attore e utilizzato anche da Luisella Costamagna che aveva annunciato di volersi ritirare a causa del dolore alla caviglia che la affliggeva, prima che giuria e pubblico la convincessero ad accennare anche solo in parte la coreografia preparata in settimana. Così da restare in gara.

