“Me ne sono accorta”. Ballando, la pesante accusa di Paola Barale: cosa è successo con il giudice

Paola Barale è una delle protagoniste di questa edizione di Ballando con le stelle. La partecipazione allo show di Milly Carlucci le sto offrendo grande visibilità dopo un periodo nel quale è rimasta leggermente in disparte. È stata la stessa showgirl a spiegare il motivo per cui si è allontanata dal piccolo schermo. “Le richieste arrivano e mi offrono anche grandi cifre, ma in tv vorrei fare intrattenimento, una tv che è un po’ sparita – ha detto al settimanale Oggi -. Non sarò mai ricca, certo mi piace la bella vita ed è anche importante essere tranquilli quando per esempio si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la felicità è più importante di tutto”.

Paola Barale ha anche allontanato una serie di illazioni che avevano travolto anche Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: “Leggende metropolitane sul mio conto? Mi concedevo un menàge a trois: io, Maria e Paola Barale. Figuriamoci, erano tutte cavolate. Io mi sono data una risposta. Una potrebbe essere perché io non sono mai scesa a compromessi sessuali per lavorare. Non l’ho mai data a nessuno per lavorare”.

Leggi anche: “Gianni? Mi ammoscia…”. Paola Barale, rivelazione intima a Ballando





Ballando, Paola Barale parla di Ivan Zazzaroni “Prevenuto con me”

A Ballando con le stelle Paola Barale ha dimostrato finora di tenere testa agli altri concorrenti, esibendosi in coreografie di volta in volta più complicate, eppure l’ex valletta di Mike Bongiorno ritiene che ci sia qualcuno a cui lei starebbe particolarmente antipatica tra la giuria dello show. Una dichiarazione che emerge in una delle clip di “Ballando segreto”, una sorta di daytime del programma disponibile su RaiPlay.

In questa occasione i ballerini commentano le esibizioni e si lasciano andare anche a considerazioni in merito loro percorso. Ed è così che Paola Barale confessa qualcosa parlando dell’ultimo appuntamento televisivo: “C’è un giudice che è prevenuto con me, è Ivan Zazzaroni, non penso di essergli simpatica. La mia ultima performance non era pazzesca, ma neanche così male. Io sono rimasta contenta, mi dispiacerebbe uscire dallo show”.

Insomma Paola Barale ritiene, quindi, che le votazioni del giurato in questione siano viziate da questa presunta antipatia che nutrirebbe nei suoi confronti. In tutti i casi va detto che Paola Barale è una tra le concorrenti di Ballando con le stelle finora più apprezzate e difficilmente messe in discussione per il talento mostrato nel ballo. Negli ultimi giorni Paola Barale è stata citata nella rubrica “Non tutti sanno che” su Oggi Magazine dal giornalista Alberto Dandolo che parla di alta tensione tra i concorrenti dopo alcune richieste avanzate da Paola Barale. Pare infatti che la scrupolosità e l’attenzione della showgirl per l’abbigliamento da portare in pista stia creando qualche problema anche agli altri vip.