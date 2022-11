Mara Venier, la conferma finalmente è arrivata. Come accade per le notizie non sempre piacevoli, si fa presto a fare correre la voce, soprattutto se a essere tirata in ballo è una questione che sta a cuore al pubblico italiano. Nel caso della conduttrice la notizia è piacevole e risolleva notevolmente l’animo dei suoi numerosissimi e affezionati fan.

Mara Venier confermata a Domenica In. Un volto intramontabile per il piccolo schermo quello di zia Mara, che come molti di voi già sanno, ha fatto ritorno in Italia già da qualche giorno. A New York, Mara Venier ha ben pensato di ricaricare le batterie e attendere quasi in silenzio il fatidico verdetto: la conduttrice guiderà il timone della trasmissione domenicale anche in previsione della prossima edizione? La risposta fa tirare un sospiro di sollievo.

Leggi anche: “Cosa ha fatto dopo la morte di papà”. Mara Venier sotto accusa dalla figlia di Giampiero Galeazzi





Mara Venier confermata a Domenica In: “Anche il prossimo anno”

Pronta ed energica più che mai, domenica 4 dicembre la splendida e solare Mara Venier si dice pronta a riprendere in mano le redini della trasmissione anche se la puntata andrà in onda in formato ridotto ovvero dalle 14.00 alle 15.00 per dare il dovuto spazio ai Mondiali di calcio. Ma la notizia che più premeva il pubblico alla luce delle recenti indiscrezioni è questa: anche la prossima edizione del programma domenicale vedrà Mara Venier come timoniera indiscussa. (“Domenica In si ferma”. Mara Venier sa già tutto: perché la Rai ha deciso così).

Una conferma che arriva per la gioia di tutti e avrebbe diffuso prontamente il settimanale Chi, proprio per permettere ai fan di tirare un lungo sospiro di sollievo: “Mara confermata! Tra tanti dubbi sul palinsesto ballerino della Rai, una certezza c’è ed è Mara Venier”, si legge sulla testata giornalistica nella rubrica Chicche di gossip: “Sarà alla guida di Domenica In anche il prossimo anno”, e ancora: “Nessuno spazio a telemercato e fantasie tv”. E nel frattempo Mara, dal canto suo, è sempre molto attiva sui social. Gli ultimi aggiornamenti per i fan parlano chiaro.

“Sono completamente rincoglion**a dal fuso orario ragazzi! Per la mia età ancora gliel’ammollo, nonostante tutto”, sono state le parole ironiche di Mara di ritorno da New York: “New York, Roma, Milano… finché va”, chiosa divertita e pronta a rimboccarsi le maniche per ripartire al meglio.