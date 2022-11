La figlia di Galeazzi contro Mara Venier. A sorpresa un’intervista fiume del giornalista, ex canottiere e commentatore scomparso lo scorso anno a 75 anni. Di lui si ricordano le telecronache degli eventi sportivi come la medaglia d’oro dei fratelli Abbagnale e i commenti per la Domenica Sportiva per gli incontri più importanti della Serie A. Giampiero Galeazzi era anche un grande amico di Mara Venier, che dopo la scomparsa lo ricordò con parole molto toccanti.

“Bisteccone mio…se ne va un pezzo importante della mia vita…”, aveva scritto zia Mara utilizzando le faccine del pianto e l’emoticon del cuore. L’ultima apparizione di Giampiero Galeazzi a Domenica In risaliva a gennaio 2019: “Ho il diabete, è una malattia micidiale. – aveva confessato a Mara Venier – Sono rimasto sorpreso anch’io dall’affetto del pubblico, sono rimasto sconcertato dalla popolarità e dall’affetto. Non era facile tornare qui una seconda volta. C’è chi ha provato a dissuadermi, ma io ho detto che questa è casa mia e allora sono tornato”.

La figlia di Galeazzi contro Mara Venier: “Cosa ha fatto dopo la sua morte”

Giampiero Galeazzi ha lavorato a Domenica In per ben dieci anni e oggi, a un anno dalla sua scomparsa, la figlia Susanna ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna. La figlia di Galeazzi, giornalista del TG5, ha riservato parole dure nei confronti di Mara Venier e della partecipazione del padre alla trasmissione Domenica In.

“In alcuni casi era imbarazzante. – ha raccontato Susanna Galeazzi – Già come carattere era fuori dalle righe, vederlo mascherato da Topolino o da sparviero, vederlo ballare come un orso. Glielo dicevamo con discrezione che forse non era il caso, ma non ne ha mai tenuto conto”. “Il direttore dello sport di allora, Marino Bartoletti, non lo trattò bene, per usare un eufemismo. Posso capire che tu non approvi certe cose, ma ci fu cattiveria umana nei suoi confronti”, ha rivelato la figlia di Galeazzi a Diva e Donna.

Poi la rivelazione choc su Mara Venier: “La cosa più triste? Mio padre adorava Mara Venier. Ho avuto il dubbio e ce l’ho tutt’ora se lei gli abbia veramente voluto bene. Il giorno dopo la sua morte ha fatto una trasmissione da vedova sconsolata invitando a parlare di mio padre Marino Bartoletti che doveva presentare un suo libro e altri che non erano esattamente suoi amici. Nessun riferimento alla famiglia da parte di Mara. Nessun messaggio di condoglianze, nemmeno a mia madre. Mio padre sarebbe rimasto molto sorpreso e amareggiato”.