Choc a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, con Memo Remigi sospeso dal programma. Questa la notizia che sta circolando da ore e che è stata confermata dal sito Dagospia. Il grave episodio in diretta televisiva è avvenuto alcuni giorni fa, ma solo adesso stanno uscendo fuori i dettagli dell’accaduto. Ovviamente la Rai non poteva fare altro che intervenire duramente sulla questione e prendere provvedimenti importanti, infatti si era di fronte ad un gesto bruttissimo e sicuramente da censurare.

Un incubo inaspettato per la trasmissione Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone che sarà molto rammaricata. Memo Remigi è stato sospeso e infatti non lo si vede più su Rai 1 da quando ha avuto quel comportamento. Da parte del cantante non sono arrivate reazioni ufficiali e nemmeno dalla padrona di casa e dalla vittima del fatto. Essendo però ormai diventato tutto pubblico, non è da escludere che possano esserci dichiarazioni ufficiali e anche scuse dell’ospite del programma della tv pubblica.

Oggi è un altro giorno di Serena Bortone: Memo Remigi sospeso

Innanzitutto possiamo subito dirvi che il fattaccio si è registrato venerdì 21 ottobre, quindi quasi una settimana fa, nel corso dell’inizio della puntata di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Memo Remigi è stato poi sospeso perché in quei frangenti, proprio nel momento in cui era stato inquadrato dalle telecamere, avrebbe toccato il lato B, palpeggiandolo a tutti gli effetti, di una cantante. E la sua ospitata nella trasmissione è stata sospesa immediatamente, infatti in questa settimana non è mai apparso in tv. Un’accusa di molestie molto seria.

Una volta toccato il fondoschiena di Jessica Morlacchi, lei ha reagito immediatamente tirando uno schiaffo sulla mano a Memo Remigi. Si è occupato della vicenda anche Striscia la Notizia, che ha detto: “Una tempesta ormonale di Memo Remigi”. Infine, parola anche a Giuseppe Candela di Dagospia, che ha rivelato lo stato d’animo della donna. L’artista si è arrabbiata moltissimo per questo gesto e subito tutti avrebbero preso le sue difese, condannando il cantante. Ma Selvaggia Lucarelli è stata anche polemica.

Ah quella che ridacchia sempre e alza gli occhi al cielo quando si parla di un “tro*a” della Zanicchi o di Morgan? Solidarietà. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 27, 2022

La giudice di Ballando con le stelle ha infatti commentato: “Ah, quella che ridacchia sempre e alza gli occhi al cielo quando si parla di un tr*** della Zanicchi o di Morgan? Solidarietà”. Ma tanti altri utenti hanno condannato con forza quel comportamento di Memo Remigi, che potrebbe anche avere altre conseguenze in futuro.