“Oddio, che paura…”. Serena Bortone, spavento in diretta: la telecamera riprende proprio quel momento

Serena Bortone rischia la caduta a Oggi è un altro giorno. È stata una puntata emozionante e con qualche imprevisto di troppo quella andata in onda oggi, venerdì 21 ottobre, sempre ovviamente su Rai 1. Subito in apertura la conduttrice ha voluto fare gli auguri al ballerino Samuel Peron e alla compagna Tania Bambaci che sono appena diventati genitori del piccolo Leonardo.

“Oggi è una bella giornata perché stamane è nato Leonardo, alle 5 del mattino, il bimbo di Tania e Samuel ed auguriamo a lui come a tutti i bimbi tanta tanta gioia e che si realizzi tutto ciò che desiderano. Perché in fondo siamo tutti un po’… figli delle stelle”. E in quel momento è entrato Alan Sorrenti, ma la canzone scelta per il suo ingresso era sbagliata.

Serena Bortone, avvio pieno di imprevisti a Oggi è un altro giorno

L’avvio della puntata odierna di Oggi è un altro giorno è stato caratterizzato da alcuni imprevisti. La canzone di sottofondo che ha accompagnato l’ingresso di Alan Sorrenti non era infatti la sua “Figli delle stelle”, ma “Bandiera bianca” di Franco Battiato. Nel pezzo si parla di “figli delle stelle”, ma insomma, non è la stessa cosa…

In ogni caso Serena Bortone se l’è vista davvero brutta, perché appena entrata in studio ha rischiato di fare una brutta caduta. Probabilmente la conduttrice ha inciampato su qualcosa e per un momento ha perso l’equilibrio. Fortunatamente è riuscita a ricomporsi e così ha evitato di cadere. Sarebbe stato un inizio di puntata davvero da dimenticare.

La giornata di oggi è stata cruciale anche per la formazione del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni. E Serena Bortone lo ha ovviamente ricordato: “Oggi è una giornata che sicuramente entrerà nei libri di storia perché alle 16:30 riceverà l’incarico per la prima volta nella storia del nostro Paese una donna per la formazione del governo”. Una puntata comunque scoppiettante, resa vibrante dalla presenza degli ospiti come le sorelle Izzo, Simona, Rossella, Fiamma e Giuppy, particolarmente vivaci.

