Serena Bortone è apparsa molto triste a Oggi è un altro giorno. La puntata del 16 settembre non è stata affatto semplice per la conduttrice televisiva, che ha dovuto necessariamente lasciare molto spazio ad un argomento attualissimo, che le ha causato dolore. Nelle ore precedenti la puntata si era registrato infatti qualcosa di drammatico, che si è portato via con sé tantissime persone provocando anche danni materiali consistenti. Lei ha ospitato in collegamento una persona distrutta dal dolore e le emozioni sono state fortissime.

Per Serena Bortone momento difficilissimo. Il dolore è stato ben visibile durante la diretta di Oggi è un altro giorno, ma il pubblico ha apprezzato ancora una volta la sua professionalità. Si è sempre distinta per il rispetto e la comprensione, nonché la compostezza nel toccare anche tematiche delicatissime. Ed è successo anche stavolta, visto che ha avuto come ospite una donna che aveva perso praticamente tutto ciò che amava solamente qualche ora prima, ma che ha avuto il coraggio di parlare pubblicamente.





Serena Bortone, dolore a Oggi è un altro giorno per l’alluvione nelle Marche

Un’immane tragedia si è abbattuta sulle Marche nelle scorse ore. Infatti, un’alluvione ha colpito duramente la provincia di Ancona causando diversi morti, una cinquantina di feriti e alcuni dispersi, tra cui due bimbi. E nella puntata del 16 settembre Serena Bortone ha esternato tutto il suo dolore a Oggi è un altro giorno, durante l’intervista con una donna che ha perso per sempre sia il marito che il figlio durante il violentissimo maltempo, che ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione incredibile.

Nel comune anconetano di Pianello di Ostra sono morti padre e figlio di 64 e 25 anni, Giuseppe ed Andrea. E la moglie e madre delle vittime, Adriana, è intervenuta a Oggi è un altro giorno: “Mio figlio è sceso, ha messo in moto la macchina e nel frattempo è andato in garage anche mio marito. Ho visto che mio figlio è riuscito a fare un tratto della rampa, ma poi non so cosa sia successo, è tornato giù. Mi diceva sempre ‘mamma non ti preoccupare, piano piano arrivo dappertutto’. Era un ragazzo bravo, allegro, bellissimo. Mio marito era bravissimo”.

E la padrona di casa Serena Bortone, come sottolineato dal sito Ultimenotizieflash, le ha detto di chiedere aiuto e di non rimanere da sola in questo momento difficilissimo della sua vita. Quando ha domandato alla signora Adriana se ci fosse qualcuno che potrà supportarla, lei ha nominato il figlio maggiore e suo fratello, che sicuramente le saranno al fianco.

“Non li trovo”. Serena Bortone, imprevisto a Oggi è un altro giorno: costretta a uscire dallo studio