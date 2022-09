“Non li trovo”. Serena Bortone, imprevisto a Oggi è un altro giorno: costretta a uscire dallo studio

Imprevisto per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La nuova stagione del popolare e seguito programma di Rai1 si è aperta in modo molto particolare. In questa edizione ad affiancare l’esperta conduttrice ci sono Francesco Oppini e Laura Freddi. Il pubblico, tuttavia, ha notato qualcosa che non è andato proprio per il verso giusto. Le critiche riguardano proprio i due volti noti che a quanto pare non hanno convinto una parte dei telespettatori.

In particolare viene imputato a Oppini e Freddi un ruolo troppo ridotto. Insomma ci si aspettava un maggior coinvolgimento dell’ex gieffino e della soubrette. Cinque o sei frasi in una trasmissione che dura un’ora e 45 minuti sono state considerate davvero troppo poco. Chissà che non sia già il caso di correre ai ripari. In ogni caso la prima puntata è stata caratterizzata anche da qualcosa di imprevisto che non è passato inosservato.





Serena Bortone non trova la sua squadra ed esce dallo studio

Appena entrata in studio Serena Bortone ha salutato i suoi due nuovi ospiti fissi, Francesco Oppini e Laura Freddi. Subito dopo, però, la conduttrice si è accorta dell’assenza di tutti gli altri componenti del cast, ossia Memo Remigi, Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi e Antonio Mezzancella. Che fine hanno fatto?

La stessa Serena Bortone ha chiesto e si è chiesta: “Gli altri dove stanno? Si comincia bene”. A quel punto la conduttrice si è messa a cercare i componenti della sua squadra. Solo che non trovandoli è stata costretta ad uscire dallo studio. Una roba onestamente mai vista…

Alla fine Serena Bortone ha trovato Memo e gli altri mentre si esibivano con Jessica Morlacchi, ognuno con uno strumento diverso. “Stiamo provando, siamo i Memo’s, dobbiamo andare a Sanremo” le hanno detto. Jessica ha poi spiegato: “Dobbiamo trovare un modo per andare a Sanremo, chiama Amadeus…”. A quel punto Serena ha ribattuto: “Pensavo che mi avevate abbandonato, già qua c’è sindrome abbandonica a gogò”. Poco dopo sono tutti rientrati e la puntata ha potuto riprendere il suo corso ‘regolare’.

